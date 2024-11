Huellas demuestran que dos especies de antiguos parientes humanos compartieron el mismo terreno al mismo tiempo.

Un conjunto de huellas recién descubierto en Kenia proporciona la primera evidencia de que dos especies diferentes de antiguos parientes humanos caminaron por el mismo suelo simultáneamente hace 1.5 millones de años. Los investigadores detrás del hallazgo dicen que las huellas pertenecen a las especies Homo erectus y Paranthropus boisei y fueron dejadas dentro de horas o días unos de otros, lo que abre nuevos misterios sobre lo que sucedió cuando los dos se cruzaron. Según un estudio sobre el descubrimiento, publicado el jueves en la revista Science, las huellas estaban incrustadas en lodo seco cerca de un lago en el norte de Kenia y enterradas en sedimento en un sitio fósil prominente. Al analizar las formas y los patrones de las huellas, los investigadores encontraron que los dos conjuntos eran distintos; la mejor explicación, concluyeron, es que dos especies diferentes dejaron las huellas. El estudio añade a una comprensión creciente entre antropólogos y paleontólogos de que es probable que los antiguos parientes humanos interactuaran y coexistieran. Y, por extensión, plantea preguntas sobre qué tipo de relación tenían las especies. “Creemos que estos individuos, estas dos especies que estaban allí, probablemente habrían sido conscientes de que había miembros de otra especie cerca. Se habrían visto y reconocido mutuamente como especies diferentes, lo que plantea preguntas sobre cómo habrían sido esas interacciones”, dijo Kevin Hatala, profesor asociado de biología en la Universidad de Chatham y autor principal de la investigación. “¿Eran competidores? ¿Estaban totalmente bien con que el otro estuviera allí?”. Aunque los esqueletos fósiles previamente descubiertos de Homo erectus y Paranthropus boisei mostraron que ambas especies vivieron en la región en algún momento, el nuevo hallazgo proporciona evidencia de superposición directa. Los miembros del equipo de investigación excavan para revelar huellas. También muestra que las dos especies caminaban de dos pies de manera muy diferente. Aunque ambos son parientes humanos, Homo erectus y Paranthropus boisei presentaban rasgos muy diferentes, y sus destinos dentro del árbol evolutivo humano tomaron rutas muy distintas. Homo erectus tenía una anatomía similar a la humana desde el cuello hacia abajo. La especie utilizaba herramientas de piedra y quizás cocinaba con fuego. Sus miembros tenían una dieta variada que probablemente incluía carne. La especie eventualmente se extendió a Asia, Indonesia y otras regiones, y sobrevivió durante más de 1 millón de años después de que se hicieron las huellas recién descubiertas. Homo erectus apareció por última vez en el registro fósil hace un poco más de 100,000 años. “Muchas personas han pensado que es tan buen candidato como cualquier otro para ser un ancestro directo nuestro”, dijo Hatala. “Parecen ser una especie muy exitosa”. Paranthropus boisei, por otro lado, presentaba cerebros más pequeños, músculos masivos de masticación y grandes dientes molares. William Harcourt-Smith, profesor asociado de antropología en el Colegio Lehman, que no estuvo involucrado en el estudio, dijo que la especie probablemente evolucionó para comer alimentos desafiantes como nueces duras o para moler alimentos duros y de baja calidad como plantas arbustivas. La especie no duró en la Tierra durante tanto tiempo como Homo erectus. “Se piensa que se extinguieron poco después de esto, en los próximos cientos de miles de años”, dijo Hatala, refiriéndose al tiempo de las huellas. Añadió que nadie sabe con certeza lo que sucedió, pero es posible que los cambios en el entorno hayan restringido sus dietas especializadas. Una foto aérea anotada del área excavada que contiene las huellas de los pasos, con miembros del equipo de investigación a lo largo del perímetro. Las huellas fueron descubiertas inicialmente en 2021 en un lugar llamado Koobi Fora, mientras los investigadores excavaban en busca de otros fósiles. El sitio es un punto caliente de fósiles porque la roca elevada expone capas sedimentarias antiguas en la superficie, lo que permite a los investigadores acceder a los huesos de antiguos humanos y otros animales. Al año siguiente, los investigadores excavaron un conjunto de alrededor de 12 huellas que parecían caminar en una fila, luego encontraron otro conjunto de huellas que corrían en perpendicular. “Creemos que estas huellas se hicieron en el barro en este ambiente de orilla de lago. Algo sucedió para traer sedimento por encima de él. Podría haber sido una inundación pequeña o un aumento en el nivel del agua que transportó sedimentos y enterró las huellas poco después de que se formaran”, dijo Hatala. Las huellas embarradas no fueron pisoteadas por otros animales y no mostraban signos de agrietamiento antes de ser enterradas por arena. Los investigadores dijeron que eso significa que fueron dejadas dentro de horas o días unas de otras. “El sedimento los protegió y evitó que se agrietaran y permitió que fueran registrados en el registro geológico”, dijo Hatala. Él y sus coautores creen que las dos especies podrían haber sido capaces de coexistir en la zona porque sus dietas eran tan diferentes. También es posible que compitieran por recursos y tuvieran una relación antagónica. Las especies parecen haber vivido en la misma área general durante cientos de miles de años. Harcourt-Smith, quien trabaja como investigador asociado en paleontología en el Museo Americano de Historia Natural, dijo que el análisis de los investigadores fue sólido y que el sitio era único. “Realmente quiero destacar lo inusual que es tener un sitio como este, lo especial que es y la gran oportunidad que tenemos de descubrir más”, dijo. Hablando ampliamente, Harcourt-Smith añadió que se ha vuelto cada vez más claro que diversas especies humanas antiguas interactuaron en diferentes hábitats a lo largo de los últimos 7 millones de años de evolución. La trayectoria evolutiva hacia los humanos modernos está llena de ramas secundarias y especies como Paranthropus boisei, que representan un callejón sin salida evolutivo. “La evolución humana es complicada y desordenada y hay mucha experimentación. No es una línea recta”, dijo. En las últimas décadas, los científicos han desarrollado evidencia genética y arqueológica que muestra que los humanos, los denisovanos y los neandertales se superpusieron y a veces se cruzaron. El nuevo estudio no aborda el mestizaje, pero muestra más claramente que incluso especies más antiguas se superpusieron y tuvieron más interacción de lo que se entendía anteriormente. Después de que los investigadores completaron su trabajo en el sitio de Koobi Fora, fotografiando y documentando las huellas de varias formas, las volvieron a enterrar para las generaciones futuras, dijo Craig Feibel, otro autor del estudio. “Tienen que volver a enterrarlo cuidadosamente con sedimento que no dañe las huellas para que no ocurra la erosión”, dijo. Este artículo fue publicado originalmente en NBCNews.com.