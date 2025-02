Huelga postal afecta al 10% de los envíos en Alemania, se planean más huelgas

Los servicios de entrega en toda Alemania se vieron afectados por una huelga limitada de unos 77.000 trabajadores postales que resultó en que el 10% de cartas y paquetes no llegaran a sus destinos según lo programado, informó Deutsche Post el viernes. Dijo que las entregas se retrasarían hasta el sábado. La correspondencia retrasada se entregaría en los próximos días, dijo la subsidiaria DHL. El sindicato verdi ha convocado repetidas veces a sus miembros a huelgas limitadas en las últimas semanas en apoyo de una demanda salarial muy por encima de lo que ofrece Deutsche Post. El miércoles, la huelga provocó que un cuarto de todos los paquetes no se entregaran según lo programado. Se planean más huelgas para el sábado. Los trabajadores están demostrando a la empresa que esperan considerablemente más de lo que se ofrece mediante esta acción de huelga limitada ampliada, dijo la principal negociadora de verdi, Andrea Kocsis. Dijo que el sindicato, el segundo más grande de Alemania con unos 1,9 millones de miembros, espera una oferta mejorada de Deutsche Post en la cuarta ronda de conversaciones programada para la próxima semana. Verdi está exigiendo un incremento del 7% en un nuevo contrato de 12 meses para 170.000 trabajadores postales y de logística en Deutsche Post. También está pidiendo días adicionales de vacaciones remuneradas para compensar la carga de trabajo aumentada. Deutsche Post está ofreciendo un 1,8% inicial seguido de un 2% adicional en un contrato de 27 meses. Las conversaciones entre las dos partes están programadas para entrar en su cuarta ronda el lunes. Verdi ha convocado huelgas temporales repetidas en las últimas semanas, con retrasos resultantes en las entregas. Deutsche Post sostiene que aumentos salariales significativos no son factibles frente a los altos costos de inversión y menos cartas para entregar a medida que la digitalización reemplaza el correo físico.