¿Hubo una masacre en Githurai?

Hace 21 minutos por Anne Soy, editora adjunta de África de la BBC y Peter Mwai, BBC Verify, Nairobi AFP. La policía abrió fuego contra los manifestantes frente al parlamento. En el contexto caótico de la violencia de esta semana en las calles de la capital de Kenia y un gobierno acusado de responder brutalmente a las protestas, los rumores comenzaron a tomar vida propia, alimentando la ira pública y avivando aún más una situación que ya era tensa. El martes, los ciudadanos observaron horrorizados cómo se desarrollaba un día sangriento en Nairobi. El órgano de control de la policía del país está investigando las acusaciones de que los agentes dispararon a los manifestantes frente al parlamento nacional durante un día de manifestaciones en el que se informa que al menos 23 personas murieron. En pocas horas, muchos kenianos comenzaron a escuchar informes de otro incidente aún más brutal: una supuesta masacre de civiles en Githurai, un suburbio residencial a 14 km al noreste del centro de Nairobi. La historia rápidamente se propagó en las redes sociales, donde algunas personas afirmaban que habían muerto más de 200 personas. Informes que hacen referencia a los rumores surgieron en los medios de comunicación, seguidos el miércoles por declaraciones de organizaciones respetables que pedían una investigación independiente. Cuando los manifestantes regresaron al corazón de Nairobi el jueves, muchos hablaron de la presunta masacre en Githurai como una razón. Sin embargo, una investigación de la BBC no encontró evidencia de asesinatos masivos en Githurai, planteando preguntas sobre cómo la desinformación puede propagarse fácilmente en medio de una crisis. Aquí desentrañamos cómo se desarrolló la historia. La primera sensación de que algo significativo estaba ocurriendo en el suburbio surgió el martes por la noche. había sido un día caótico en todo Kenia, con decenas de miles de personas asistiendo a protestas en el centro de Nairobi que rápidamente escaló hacia el asalto al parlamento, el tiroteo de manifestantes, saqueos y ataques a la policía. Después de la impactante violencia fuera y dentro del parlamento, los manifestantes comenzaron a dispersarse, muchos se dirigieron hacia sus hogares en las afueras de la ciudad. Githurai es un área residencial densamente poblada en la Thika Highway, la carretera principal que va hacia el norte desde el centro de la ciudad. Tiene filas de viviendas formales, así como áreas de asentamientos informales, hogar de decenas de miles de personas que realizan el viaje diario al centro de Nairobi. A medida que se acercaba el anochecer, muchos residentes de Githurai se dieron cuenta repentinamente de la presencia significativa de la policía y lo que muchos creían que era el ejército. La comunicación fue irregular el martes por la noche, con cortes de Internet en todo Kenia y señales de teléfonos móviles que se interrumpían periódicamente. Pero a medida que surgían noticias de eventos en Githurai, algunos videos llegaron a las redes sociales. Verify de la BBC logró autenticar varios videos publicados por seis usuarios en línea diferentes y desde diferentes ubicaciones alrededor del área. Muestran evidencia de disparos intensos y continuos en Githurai, alrededor de la rotonda principal en la Thika Highway. En el video tomado en Githurai, se pueden escuchar las fuerzas de seguridad disparando docenas de rondas. En uno de los videos, vemos a las fuerzas de seguridad avanzando hacia los manifestantes y algunos se ven disparando, no está claro en el video si a los manifestantes o al aire, y es imposible saber si las armas estaban disparando balas reales, balas de goma o cartuchos. Todavía no hemos encontrado ningún video o imagen verificable de personas asesinadas en ese momento. Una imagen gráfica que circula en línea muestra un cuerpo con al menos ocho heridas de bala, pero la forma en que fue tomada hace que sea difícil de verificar porque está tomada a muy corta distancia y no hay puntos de ubicación claros. En uno de los clips de video se muestra a personas que participaron en la manifestación caminando con las manos en alto cuando se acercaron a Githurai. En un videoclip, que pudimos autenticar al verificar ubicaciones identificables, se puede ver a personas caminando hacia Githurai. Se puede ver humo que se eleva desde la distancia mientras la persona que filma camina hacia el suburbio. Aquellos que caminan junto a la persona que filma están levantando las manos para mostrar que no representan ningún peligro. Otro video filmado cerca de la rotonda muestra a decenas de personas reunidas alrededor del área y huyendo de la escena mientras se escuchan disparos. En algunos de los videos, se puede ver lo que parece ser vehículos pertenecientes al ejército o la policía en la carretera, y en dos de los clips, aquellos que filman hablan sobre la carretera que ha sido bloqueada por manifestantes. Aunque los detalles son difíciles de verificar, está claro que tuvo lugar una importante operación de seguridad en el suburbio. Pero un análisis de las redes sociales muestra que la desinformación sobre lo que sucedió ya estaba comenzando a difundirse. Verify de la BBC descubrió que se estaban volviendo a compartir videos antiguos filmados en 2022 en las redes sociales, pretendiendo mostrar a los manifestantes caminando por una calle con antorchas encendidas en las protestas de esta semana. La Unidad Global de Desinformación de la BBC había investigado previamente el clip y descubierto que fue grabado en Ghana hace dos años. Esta no es la primera vez que ha sido tergiversado. A pesar del entendimiento incompleto de lo que ocurrió en Githurai, a medida que los kenianos se despertaban el miércoles por la mañana, comenzaron a difundirse informes de una supuesta masacre. Fue discutido por locutores de radio, reportado como rumor por algunos periódicos kenianos y ampliamente discutido en línea. La palabra “Githurai” era tendencia en sitios de redes sociales, incluido X. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, financiada por el estado, dijo que había “recibido informes no verificados de decenas de residentes que fueron asesinados por las balas perdidas”, que dijo que investigaría. Y más tarde ese día, las acusaciones obtuvieron nueva credibilidad cuando fueron mencionadas directamente por una principal organización legal, la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), un organismo que representa a los abogados del país y trabaja para promover el estado de derecho. En una conferencia de prensa, transmitida por algunos emisoras kenianas, dijo: “Pedimos a la comunidad internacional que lleve a cabo investigaciones independientes sobre la masacre perpetrada contra los residentes de Githurai, Nairobi, en la noche del 25 de junio de 2024. “Me atrevo a preguntar, ¿Githurai es un área protegida? ¿Githurai es un área en la que los miembros del público no deberían quedarse, no deberían vivir? ¿Por qué hubo una masacre donde la gente vive en paz? Exigimos respuestas a esas preguntas”. Agregó: “Según las redes sociales, la gente ha estado diciendo que ayer murieron más de 100 personas. Por lo tanto, no podemos permitir que esas vidas se cuenten, que las personas que causaron esas muertes sean responsables”. Ms. Odhiambo posteriormente le dijo a la BBC que ahora acepta que no tenía evidencia de una matanza en masa en el momento en que hizo su conferencia de prensa y dijo que estaba dispuesta a retirar la acusación de que ocurrió una masacre. En una entrevista el jueves, dijo que la LSK tenía la intención de establecer un puesto de ayuda en Githurai para “recopilar lentamente” evidencia de lo sucedido, y dijo que en incidentes anteriores de tiroteos masivos en Kenia, los cuerpos habían sido enterrados y solo encontrados más tarde. Dijo: “Necesitamos verificar el número. Queremos establecer un equipo para investigar las preocupaciones planteadas, los rumores de que los cuerpos fueron recolectados”. Al preguntarle específicamente si se mantenía firme en su decisión de hacer la acusación de una masacre, dijo: “Quizás con retrospectiva acepto que no debería haberla llamado masacre”. Otros organismos públicos también hablaron públicamente sobre una “masacre” en Githurai. La palabra se utilizó el miércoles por la tarde en un comunicado emitido por el Grupo de Trabajo de Reforma Policial, una alianza de organizaciones que hacen campaña por una mejor policía. “Los informes muestran que la policía disparó a varias personas en Githurai en Nairobi, uno más de 40 veces, entre las 10 pm y la 1 am, mucho después de que terminara la protesta. Creemos que la masacre que ocurrió en Githurai fue alimentada por un discurso incitante e insensible que el Presidente William Ruto pronunció anoche en el Palacio de Estado. Ruto habló a las 9 pm y amenazó a los kenianos, y la masacre comenzó a las 10 pm”. Un portavoz del Grupo de Trabajo de Reforma de la Policía dijo el viernes a la BBC que la posición de la organización ahora es que la supuesta masacre en Githurai era “no verificada”, pero se negó a hacer más comentarios sobre su declaración del miércoles. Para el miércoles por la tarde, el sentido de la ira pública sobre el incidente en Githurai era tan significativo que la BBC envió un equipo de reporteros para investigar en el terreno. Pero para cuando llegó el equipo, el bullicioso suburbio estaba en su mayoría en calma mientras los comerciantes continuaban con sus negocios. Muchos de los que hablaron con nosotros confirmaron los enfrentamientos violentos del martes entre civiles y fuerzas de seguridad. Un vehículo policial fue quemado. “Desarmamos la cáscara y vendimos lo que quedaba como chatarra”, nos dijo un residente. Pero nadie con quien hablamos informó haber visto cuerpos muertos, ni pudieron identificar a nadie que hubiera sido asesinado. Sin embargo, la BBC localizó a una adolescente que fue baleada durante el incidente en el suburbio. Winfrey Wairimu, de 16 años, fue herida por una bala perdida mientras visitaba a su madre en su puesto de confitería junto a una parada de autobús cuando una multitud de personas corría, perseguida por las fuerzas de seguridad. La madre de la Sra. Wairimu, Tabitha Mwaniki, 37, habló con la BBC sobre lo sucedido. “Los agentes de seguridad los estaban persiguiendo, lanzando gases lacrimógenos y disparando balas”, dijo. “Ella llamó ‘¡Mamá!’ y pensé que estaba simplemente en shock por el caos que había presenciado. “La llamé por su nombre, ‘Wairimu, Wairimu’, pero no respondió.” Desde entonces, la BBC ha visitado a la adolescente herida y a su madre en el Hospital Nacional Kenyatta de Nairobi, donde fue sometida a una cirugía el miércoles por una herida de bala en la cintura. Para el miércoles por la noche, comenzaron a emerger detalles de diferentes acusaciones de Githurai, de manifestantes atacando a la policía. En su boletín principal de la noche del miércoles, Citizen TV de Kenia informó que 20 agentes resultaron heridos después de que un vehículo policial fuera atacado, y repitió la acusación escuchada anteriormente por la BBC de que otro vehículo policial había sido incendiado. A pesar del panorama confuso sobre lo que había sucedido, Githurai siguió siendo parte de la conversación en Nairobi a medida que avanzaba la semana. El jueves, los reporteros de la BBC se encontraron con varias personas que se unieron a las protestas renovadas en la capital y dijeron que las noticias de la presunta masacre les habían inspirado en parte a manifestarse. Una mujer nos dijo: “Ayer hubo una masacre en casa. No entiendo por qué la gente realmente no está hablando de lo que sucedió en Githurai. “Internet estaba caído, la electricidad estaba caída. Se registraron muchas muertes, escuchamos disparos de todas partes. Pero realmente no hay nadie hablando sobre lo que sucedió en Githurai. “Nadie explica por qué esa cantidad de personas fue asesinada allí”. “Casi no dormí nada ayer pensando en cuántas personas murieron en Githurai”, agregó. Al solicitarle que respondiera al hecho de que no había surgido evidencia de una matanza en masa en el suburbio, dijo: “Hay videos de personas siendo abatidas, pero en ese momento las cosas se interrumpieron: internet caído, electricidad caída”. El periódico Standard de Kenia informó que hubo tres muertes en Githurai, algo que la BBC no ha podido confirmar y una acusación sobre la que la policía se ha negado a comentar. La BBC ha preguntado a la policía de Kenia sobre lo sucedido en Githurai, pero la fuerza se ha negado a hacer comentarios. Una defensora de los derechos humanos que vive y trabaja en Githurai, Njoki Gachanja, dijo a la plataforma de investigaciones Africa Uncensored que los informes de una masacre eran falsos. “Todos estos cuerpos de los que la gente ha estado hablando, eso no sucedió en Githurai”, dijo en un video publicado en la cuenta de Africa Uncensored el miércoles. Dijo que la organización para la que trabaja, Centro de Justicia Social de Githurai, había estado “en el terreno desde la mañana”, había celebrado reuniones comunitarias y foros tratando de buscar a estas víctimas o sus familias, pero no había encontrado evidencia de asesinatos en la escala reportada. “Me gustaría confirmar que vivo en Githurai y no hay ninguna masacre en Githurai”. La Sra. Gachanja dijo que habían rastreado un cuerpo con heridas de bala hasta la Morgue del Ciudadano, la morgue principal del gobierno. Confirmó que escuchó la confrontación entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes en la zona el martes desde alrededor de las 18:00 a las 20:00 hora local con más disparos escuchados durante la noche. Muchos en Kenia creen que el gobierno, la policía y las fuerzas de seguridad tienen serias preguntas que responder sobre su respuesta a las protestas. Los aliados internacionales de Kenia e incluso el secretario general de la ONU expresaron preocupación por la respuesta de seguridad del martes y advirtieron al país que protegiera el derecho a la manifestación pacífica. Sin embargo, está claro que en medio del caos, no todas las afirmaciones hechas sobre las autoridades eran verdaderas. Puede ser que con el tiempo surjan nuevos detalles para respaldar los reclamos de brutalidad policial en Githurai. Pero para la noche del viernes, la respetada Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, cuyas cifras han sido utilizadas por muchas organizaciones de medios globales, dijo que su número confirmado de muertes vinculadas a las protestas de esta semana seguía siendo de 23, incluidas 19 en Nairobi durante las protestas reales del martes. Y después de la supuesta masacre en Githurai, todavía no hay evidencia de asesinatos en masa, con al menos algunas de las personas que hicieron las acusaciones ahora preparadas para aceptar que existe duda sobre lo que sucedió. La historia de cómo se difundieron las noticias de lo que sucedió, o más bien de lo que puede que no haya sucedido, en el suburbio es un recordatorio del poder de la comunicación en línea. Las redes sociales se han convertido en una herramienta significativa para inspirar y coordinar protestas populares y se han utilizado en las últimas semanas en Kenia para causar un impacto poderoso. Pero, como parece demostrar el trabajo de la BBC para evaluar las pruebas en el caso de Githurai, también tiene la capacidad de engañar y avivar un fuego que ya está ardiendo.