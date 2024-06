Huang Jie y Miao Poya: Los políticos gays de Taiwán han marcado un antes y un después

Hace 7 horas

Por Tessa Wong, reportera digital de la BBC News, Asia

Fotografía de Getty

La Sra. Huang fue una de los dos políticos homosexuales prominentes que se postularon en las elecciones de enero

“En el mundillo exuberante de la política taiwanesa, Huang Jie destaca, y no solo por los reflejos rosados en su cabello y su amor por el cosplay.

Conocida por sus discursos enérgicos y sus opiniones progresistas, la joven de 31 años hizo historia en enero cuando ganó un escaño en el parlamento y se convirtió en la primera legisladora abiertamente homosexual de la isla.

“Creo que es un nuevo hito para Taiwán”, dijo recientemente la Sra. Huang a la BBC. “Me siento bastante agradecida de que los taiwaneses hayan llegado hasta aquí”.

“Por supuesto, como la primera legisladora de este tipo, también tengo cierta responsabilidad, que es trabajar más duro y mostrar a todos mis esfuerzos para impulsar los derechos LGBTQ”, agregó.

Taiwán es uno de los lugares más progresistas de Asia en cuanto a derechos homosexuales. En 2019, fue la primera región en la región en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora también reconoce a parejas LGBTQ+ transnacionales y permite que las parejas homosexuales adopten.

Además de la Sra. Huang, los activistas estiman que ahora hay más de una docena de políticos taiwaneses que se identifican como LGBTQ+.

Entre ellos se encuentra la concejala lesbiana de Taipei, Miao Poya, ella y la Sra. Huang fueron las dos políticas homosexuales más prominentes en las elecciones de enero. La isla, y el mundo, también tuvieron su primer ministro de gabinete transgénero en 2016, cuando la entonces presidenta Tsai Ing-wen nombró a Audrey Tang ministra de asuntos digitales.

Sin embargo, algunos se preocupan por un resurgimiento de la política conservadora, mientras que otros sueñan con un momento en el que la sexualidad ni siquiera sea objeto de discusión.

La victoria de la Sra. Huang – que representa al gobernante Partido Progresista Democrático en su bastión de Kaohsiung – marca unos años difíciles en su carrera política. Después de breves pasantías en investigación de salud ambiental y periodismo, se unió a un pequeño partido político progresista y en 2018 ganó un escaño en el consejo local de Kaohsiung.

Al año siguiente, se hizo famosa cuando se enfrentó cara a cara con el controvertido político conservador Han Kuo-yu. Durante una sesión de debate en una reunión del consejo, la captaron en cámara rodando los ojos antes de dar una respuesta ingeniosa.

Ese momento de exasperación desenfrenada le valió la atención encantada del internet taiwanés, el apodo de “diosa del rodar de ojos” y una nueva legión de seguidores. Pero también atrajo escrutinio. Un tabloide publicó un artículo sobre su vida romántica, lo que llevó a la Sra. Huang a negar algunas de sus acusaciones y aclarar que era bisexual.

Dijo que fue forzada a salir del armario por la prensa: sus padres no tenían idea de su sexualidad hasta que leyeron sobre ella en los periódicos. Dado a elegir, no lo habría revelado.

“Nunca he evitado hablar sobre mi orientación sexual. Pero tampoco creo que tenga la obligación de explicar mi orientación sexual en particular”, dijo. “Cuando tenemos que demostrar que soy una minoría sexual, se transmite a la sociedad que las personas homosexuales son la excepción, especiales y no normales.”

Desde entonces, la Sra. Huang ha aceptado su papel como figura pública abiertamente homosexual, y ha hablado sobre su experiencia en entrevistas.

También dejó en claro que impulsaría la igualdad LGBTQ en el parlamento. Una de sus principales prioridades, dijo a la BBC, es abogar por que las parejas del mismo sexo puedan tener hijos biológicos. Taiwán ahora está considerando permitirles el acceso a tecnologías de reproducción asistida como la FIV.

Pero como la única persona gay en el parlamento taiwanés famoso por sus peleas, que actualmente está liderado por el objetivo de su famoso rodar de ojos, el Sr. Han, la Sra. Huang también prevé que los críticos “puedan usar mi orientación sexual e identidad en mi contra”.

“Ya puedo pensar en escenarios en los que, si mi desempeño no es tan bueno como esperan, dirán que es porque soy una legisladora homosexual… es una situación común que enfrentan las figuras públicas de minorías sexuales.”

Es un ejemplo, dijo, de un “entorno social que no es lo suficientemente amigable”. Por eso “incluso en Taiwán, donde todos sienten que las personas homosexuales ya son muy abiertas, de hecho todavía hay muchas figuras públicas o personas a cargo que todavía tienen mucho miedo de revelar su identidad”.

La Sra. Huang señaló que a diferencia de sus contrapartes heterosexuales que a menudo aparecen públicamente con sus parejas, ella aparece sola. Su pareja tiene miedo de acompañarla “porque sienten que tienen que soportar una mirada negativa”.

Otros políticos LGBTQ también dijeron que han enfrentado obstáculos.

Cuando la Sra. Miao comenzó en política, le dijeron los miembros de alto rango de su partido que “ocultara mi identidad homosexual”. Sugirieron que se dejara crecer el cabello y usara más materiales de campaña de color rosa. Ella se negó.

El desafío, dijo la Sra. Miao, radica en convencer a los votantes de que la vean como algo más que sus preferencias sexuales: “Una vez que reveles tu identidad, entonces la percepción del votante sobre ti se centrará en tu orientación sexual… para decirlo de forma simple, te etiquetarán.”

Es una batalla sutil en una sociedad que aparentemente ha aceptado a la comunidad LGBTQ.

Taiwán solía estar profundamente dividido respecto a los derechos homosexuales, pero las encuestas gubernamentales muestran un aumento en el apoyo en los últimos cinco años. Aproximadamente el 69% está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que alrededor del 77% apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Decenas de miles de personas asisten al desfile anual del orgullo de Taiwán, el más grande de Asia. Aún más turistas homosexuales se agolpan en su capital durante todo el año por su vibrante escena LGBTQ, ganando a Taipei el apodo de “el San Francisco del Este”.

En mayo, la drag queen taiwanesa Nymphia Wind, que ganó el popular reality show Rupaul’s Drag Race, fue recibida por la entonces presidenta Tsai Ing-wen en su oficina, no solo como un acto de reconocimiento, sino también de aceptación.

Aunque el gobierno de Taiwán ha liderado el camino, todavía hay partes de la sociedad que no son tan aceptantes, dicen los observadores. Aunque las actitudes, especialmente entre padres más jóvenes, están cambiando, “en la sociedad taiwanesa, pensamos que está bien si otros niños son LGBTQ, pero no el mío”, dijo Liu Wen, miembro asociado de Academia Sinica que estudia temas queer en comunidades de habla china.

Algunos temen que el conservadurismo latente pueda florecer después de las últimas elecciones. “No soy 100% optimista en que continuaremos volviéndonos aún más progresistas… no podemos ser complacientes porque vemos cómo la ideología conservadora está creciendo”, dijo Rita Jhang, académica y activista del grupo LGBTQ Taiwan Tongzhi Hotline Association.

Joyce Teng, directora ejecutiva de Taiwan Equality Campaign, dijo que el tema de la homosexualidad “todavía puede ser manipulado por los poderes políticos conservadores”.

Durante las elecciones, un candidato del emergente Partido Popular de Taiwán (TPP) cuestionó la apariencia y la presentación de género de la Sra. Miao. Por separado, un pequeño partido hizo campaña en una plataforma anti-transgénero, mientras que un grupo conservador advirtió contra votar a legisladores LGBTQ.

Ko Wen-je, líder del TPP, que disfrutó de un gran apoyo de la juventud en las elecciones de enero, ha sido criticado por comentarios que parecen enmarcar la homosexualidad como un problema psicológico. También ha expresado opiniones cambiantes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y fue acusado de cambiar de opinión sobre el tema para obtener votos. El Sr. Ko insiste en que nunca se opuso.

Una posible razón por la que las actitudes conservadoras están resurgiendo es el progreso que ha hecho Taiwán. La Sra. Miao dijo: “Es precisamente por esto… que algunas opiniones opositoras se volverán más intensas.”

Pero espera que la democracia de Taiwán pueda superar esto. “La sociedad taiwanesa es muy diversa; opiniones extremadamente abiertas y extremadamente conservadoras pueden coexistir.”

¿Podría Taiwán tener algún día un presidente homosexual y convertirse en el primer lugar de Asia en tener un líder que esté fuera del clóset?

Algunos esperan que esta pregunta se vuelva irrelevante. “Lo que espero es que en el futuro, los votantes taiwaneses no consideren la identidad personal, como si son chicos o chicas, o si son heterosexuales, como factor decisivo clave al elegir a un presidente”, dijo la Sra. Miao.

La Sra. Huang está de acuerdo. Desde que asumió el cargo, ha defendido una variedad de temas, y no solo los derechos LGBTQ. Ha liderado recientes protestas por reformas parlamentarias, y también preside un grupo parlamentario que construye vínculos con Hong Kong mientras China refuerza su control sobre la ciudad.

Su objetivo, dijo, es mostrar “que no soy diferente de los demás, que aún puedo trabajar duro en la esfera pública y ser reconocida por mi desempeño.”

Sueña con un Taiwán donde “no habrá techo de cristal, ni siquiera sentiré que he llegado a un muro en todas partes debido a mi identidad.”

Información adicional de Joy Chiang.