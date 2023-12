Hoy en la historia de Apple: Marathon es la respuesta de Mac a Doom

21 de diciembre de 1994: Los jugadores de Mac ponen sus manos en Marathon, un shooter en primera persona de ciencia ficción diseñado como respuesta al enorme éxito del título de PC Doom.

Creado por Bungie, el equipo que más tarde haría los juegos de Halo, Marathon introduce características importantes al género de FPS. Tan importante como eso, no está disponible en PC. Marathon rápidamente se convierte en un favorito entre los jugadores de Mac.

Marathon, y una breve historia de los juegos de Mac

En la década de 1980, el Apple II era el sistema informático para jugadores. Muchos que más tarde se convirtieron en jugadores activos en la industria de los videojuegos, incluido el cofundador de id Software John Romero, comenzaron a jugar y desarrollar juegos para la primera computadora de mercado masivo de Apple.

Sin embargo, a medida que la década pasaba y comenzaban los años 90, las PC ganaban la ventaja. Mientras que algunos juegos funcionaban en las computadoras Apple y Windows (y, antes de eso, en las PC con MS-DOS), muchos nunca llegaron ni al Apple II ni al Mac.

Marathon se destacó como una excepción notable. El juego se lanzó unas 10 semanas después del lanzamiento de PC del aclamado Doom II: Hell on Earth (que no se portó a Mac hasta el año siguiente).

Si bien hoy en día Doom es sin duda el más recordado de las dos franquicias, Marathon encapsuló mucho de lo que parecía hacer que las Mac fueran diferentes en ese momento. Más cerebral que la acción frenética de Doom, el juego se desarrolló a un ritmo más lento y atmosférico. Su atractiva trama de ciencia ficción ofrecía muchos acertijos que resolver.

Acertijos y narrativa de ciencia ficción

Maratón estaba adelantado a su tiempo.

Foto: Bungie

A diferencia de los juegos de acción al estilo Doom que solo requerían que los jugadores alcanzaran un punto de salida establecido para pasar al siguiente nivel, Marathon basó sus 26 niveles en objetivos que necesitaban completarse para avanzar.

Hoy en día, títulos como The Last of Us han demostrado que las tramas de juegos pueden ser igual de cautivadoras que las contadas en otros medios. Pero hace tres décadas, la narración en su mayoría seguía siendo subordinada a la acción en los videojuegos. Y, al menos en mi experiencia, generalmente no se extendía mucho más allá de un texto cargado de exposición en las pantallas de inicio de los juegos, al estilo de Star Wars.

Marathon fue diferente. La trama se revelaba a los jugadores gradualmente a medida que accedían a distintas terminales de computadora a lo largo del juego, insinuando un elemento de juego que más tarde se usaría con gran éxito en Resident Evil.

La historia en sí era una combinación entre Aliens y 2001: A Space Odyssey. Jugabas como un oficial de seguridad tratando de derrotar una invasión alienígena en un barco llamado Marathon. IAs llamados Leela y Durendal te ayudaban en tu misión.

Los propietarios de Mac tal vez prefirieron secretamente cortar monstruos por la mitad con una motosierra. Pero Marathon ofreció una experiencia diferente con sus propios méritos.

Marathon: Un juego de Mac adelantado a su tiempo

Como era costumbre con las Mac, Marathon también introdujo características que estaban adelantadas a su tiempo, y pronto se convirtieron en algo estándar. Estas incluían el uso de armas dobles, fuego secundario, un impresionante motor de física que cambiaba la gravedad y un modo multijugador en red con (¡recuerda que esto es 1994!) chat de voz en tiempo real. Esta última característica resultó especialmente importante. En ese momento, muchos de mis amigos con PC estaban comprando sus primeras tarjetas de sonido.

Después de su lanzamiento en diciembre de 1994, Marathon se convirtió en un éxito crítico y comercial. Dio a los jugadores de Mac un título del que estar orgullosos. Y estableció a Bungie como uno de los desarrolladores más grandes para la plataforma. Después de completar una trilogía de juegos de Marathon, Bungie pasó a desarrollar la franquicia de Halo. (Esos juegos exitosos reutilizan algunas de las ideas desarrolladas para Marathon.)

¿Recuerdas haber jugado a Marathon para Mac? ¿Cuál fue tu experiencia de juego retro favorita en Macintosh? Deja tus comentarios abajo.

(Ah, y si buscas un poco más de nostalgia, puedes consultar el manual original de Marathon (.pdf) o descargar el juego original de Marathon para iOS.)