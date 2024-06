Hospitales de Londres enfrentan importantes interrupciones después de ciberataque.

Varias hospitales importantes en Londres han sido afectadas por un ciberataque, dijo el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, lo que ha causado la cancelación de cirugías, la interrupción de transfusiones de sangre y la reubicación de pacientes. Un ciberataque de ransomware a Synnovis, una organización que gestiona transfusiones de sangre y otros servicios, el lunes ha interrumpido significativamente la entrega de servicios en los fideicomisos hospitalarios King’s College y Guy’s and St. Thomas’, que dirigen varios hospitales importantes. El ataque también ha causado interrupciones en consultorios de atención primaria en el sureste de Londres. “Lamentablemente, algunas operaciones y procedimientos, que dependen más de los servicios de patología, han sido pospuestos, y las pruebas de sangre están siendo priorizadas para los casos más urgentes, lo que significa que a los pacientes se les han cancelado las citas de flebotomía”, dijo el servicio de salud el miércoles. El CEO de Synnovis, Mark Dollar, dijo el martes que la empresa estaba trabajando para comprender el impacto del ataque en sus servicios de patología y para minimizar la interrupción. “Todavía es temprano y estamos tratando de entender exactamente lo que ha sucedido”, dijo en un comunicado. Ciaran Martin, un ex jefe de ciberseguridad británico, dijo a BBC Radio 4 el miércoles que es muy probable que un grupo cibercriminal ruso conocido como Qilin esté detrás del ataque. “Es el tipo más grave de ransomware, donde el sistema simplemente no funciona”, dijo Martin. “Si trabajas en el área de la salud en este fideicomiso, simplemente no estás obteniendo esos resultados, así que en realidad es muy disruptivo”. El ataque destaca los riesgos de ciberseguridad para el N.H.S., que ha sido criticado por tener software desactualizado que es vulnerable a malware y ransomware. Justo hace unas semanas, cibercriminales atacaron a un fideicomiso del N.H.S. en Dumfries y Galloway en Escocia, obteniendo acceso a una gran cantidad de datos de pacientes, aunque las citas y otros servicios de atención médica no se interrumpieron allí. El ataque más amplio al N.H.S. fue el ataque WannaCry de 2017, un ataque de ransomware que afectó a organizaciones en casi 100 países, incluyendo más de un tercio de los fideicomisos del N.H.S. El servicio de salud se vio obligado a cancelar casi 20,000 citas y operaciones hospitalarias, y reubicar a pacientes de cinco departamentos de emergencias que no podían tratarlos. El año anterior, el Fideicomiso de la Fundación del N.H.S. Northern Lincolnshire and Goole también fue víctima de ataques de ransomware, según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría de Gran Bretaña. El gobierno británico dijo el año pasado que el N.H.S. estaba mucho mejor preparado para los ataques de ransomware que en 2017, con 21 millones de correos electrónicos maliciosos bloqueados cada mes. El año pasado, el gobierno presentó una nueva estrategia que, según dijo, ayudaría a proteger el servicio de salud para 2030, incluyendo la oferta de capacitación en ciberseguridad a su fuerza laboral. Recuperarse de ciberataques puede llevar semanas o meses. Un grupo criminal atacó la Biblioteca Británica, la biblioteca nacional del país, a finales de octubre, impidiendo que los académicos accedieran a sus sistemas en línea, incluido el correo electrónico. El grupo criminal también robó datos, que luego intentó subastar en línea. Ocho meses después, la Biblioteca Británica, cuya colección incluye dos de las cuatro copias sobrevivientes de la Carta Magna, aún está trabajando para recuperarse del ataque. Otras organizaciones que han experimentado ataques similares han tardado más de un año en restablecer por completo sus operaciones, dijo la biblioteca.