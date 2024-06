‘Horror’ en la oposición al plan para una escuela especial en Sale

Shirley Procter estaba hablando como miembro del comité de planificación de Trafford, discutiendo una solicitud de Brentwood High School and Sixth Form College.

La escuela quiere llevar a cabo una “reconfiguración” interna y agregar una extensión de un piso para aumentar su capacidad en 80 alumnos, 10 por año durante ocho años.

También se incluyó en la presentación el remodelado del estacionamiento, áreas de juego exteriores y pista de ciclismo, y medidas de energía verde como bombas de calor de aire y paneles solares.

Sin embargo, el consejo recibió cinco cartas de objeción de residentes cercanos y se leyó una carta a los miembros del comité en nombre de dos vecinos.

Decía que el acceso a la carretera en Cherry Lane ya está teniendo problemas con el exceso de tráfico al comienzo y al final de la escuela.

“Nuestros jardines estarán cubiertos de tierra y polvo en exceso, así como del ruido excesivo”, decía. “En la escuela hay ruido excesivo con música sonando a todo volumen cada hora del almuerzo.

“Creemos que el ruido debido al aumento del tráfico y los niños será perjudicial para nuestra calidad de vida.”

Otro objetor dijo que el pasaje al lado de la escuela que da a Catterick Avenue se volverá más restringido, inseguro y oculto, y por lo tanto “peligroso”.

Uno dijo que la proximidad cercana del nuevo edificio a las propiedades residenciales resultará en un aumento de ruido.

“La escuela es un monstruo”, dijo un objetor.

La concejala Procter no se contuvo cuando dijo: “Pasé varios años como maestra en una institución especial trabajando con personas con discapacidades de aprendizaje severas y profundas.

“De hecho, estoy horrorizada por algunos de los comentarios que han hecho algunos de los residentes. Ha habido una escuela en esta área durante muchos años. Antes de esta escuela, era Cherry Manor – una escuela primaria grande.

“Vivo en la calle siguiente a una escuela. Escucho a los niños jugando, y me encanta. Me encanta escuchar el sonido de niños riendo y gritando en el recreo y la hora del almuerzo. No entiendo las objeciones de los residentes. Apoyo totalmente esta solicitud.”

Hablando en apoyo de la solicitud, Jane Leicester dijo que Trafford realmente necesita lugares adicionales en las escuelas para niños con necesidades especiales y discapacidades (SEND).

“Los niños estarán en una zona diferente más lejos de las casas cuando estén jugando debido a la ubicación de la nueva extensión, por lo que habrá menos ruido en lugar de más ruido”, dijo.

La concejala Leicester también elogió las propuestas de medidas de energía verde y “sostenible” en la escuela.

La solicitud fue aprobada por unanimidad.