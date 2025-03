Horóscopos diarios de hoy: 1 de marzo de 2025

Homero sugirió, “A quien obedece a los dioses, ellos particularmente escuchan”. En este día de Venus retrógrada, el problema no será la obediencia a la autoridad, sino entender qué se nos pide en primer lugar. Pero si no entiendes completamente la tarea, no es una mala elección optar por la gratitud, ya que esa es una actitud que siempre se aplica.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril). Si te encuentras poniendo un esfuerzo adicional para ganarte el favor de alguien, tómate un momento para retroceder. Pregúntate si realmente vale la pena la energía. No es egoísta considerar lo que obtienes de la conexión o el esfuerzo.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo). Las yuxtaposiciones resaltarán la naturaleza impredecible de la vida, donde los momentos de alegría y tristeza pueden existir simultáneamente. Lo importante aquí es la empatía y la comprensión en nuestra experiencia humana compartida.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio). Equilibrarás un desafío social más amplio con una profunda conciencia del dolor colectivo. Esto provoca una reevaluación de cómo celebras los éxitos y encuentras la alegría.