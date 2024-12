Horizon Space Acquisition I Corp. Anuncia Contribución Revisada a la Cuenta Fiduciaria en Relación con la Propuesta Enmienda de la Carta Por Investing.com

“

NUEVA YORK, NY / ACCESSWIRE / 17 de diciembre de 2024 / Horizon Space Acquisition I Corp. (la “Compañía”) (NASDAQ:HSPO) anunció hoy que, en relación con su previamente anunciada junta general extraordinaria de accionistas en lugar de una junta general anual que se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2024 (la “Reunión”), la contribución requerida a la cuenta en fideicomiso de la Compañía (la “Cuenta en Fideicomiso”) por cada una de sus nuevas propuestas extensión mensual se revisa al menor de (i) $60,000 para todas las acciones públicas restantes y (ii) $0.04 por cada acción pública restante (la “Nueva Tarifa de Extensión”).

La Reunión se llevará a cabo con el propósito de considerar y votar, entre otras propuestas, una propuesta para enmendar el estatuto actual de la Compañía (la “Propuesta de Enmienda del MAA”) para establecer que la Compañía tiene hasta el 27 de diciembre de 2024 para completar una combinación de negocios y puede optar por extender hasta doce veces, cada una por una extensión de un mes (“Nueva Extensión Mensual”), por un total de hasta doce meses hasta el 27 de diciembre de 2025 (dicha extensión, la “Extensión”).

La Compañía anunció que, si la Propuesta de Enmienda del MAA es aprobada en la Reunión, para la Nueva Extensión Mensual, se realizará un depósito del menor de (i) $60,000 para todas las acciones públicas restantes, y (ii) $0.04 por cada acción pública restante (en comparación con la cantidad original de $0.004 por cada acción pública restante), a la Cuenta en Fideicomiso.

La fecha de registro para determinar los accionistas de la Compañía con derecho a recibir aviso y votar en la Reunión sigue siendo el cierre de operaciones del 14 de noviembre de 2024 (la “Fecha de Registro”). Los accionistas a partir de la Fecha de Registro pueden votar, incluso si han vendido sus acciones posteriormente. Se alienta a los accionistas que no lo hayan hecho aún a votar lo antes posible.

Si algún accionista tiene preguntas o necesita ayuda en relación con la Reunión, por favor contacte al solicitante de procuración de la Compañía, Advantage Proxy Inc., llamando al (877) 870-8565.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones a futuro” en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Ciertas de estas declaraciones a futuro pueden identificarse por el uso de palabras como “cree”, “espera”, “intenta”, “planea”, “estima”, “asume”, “puede”, “debería”, “va a”, “busca” u otras expresiones similares. Tales declaraciones pueden incluir, pero no se limitan a, afirmaciones sobre la fecha de la Reunión y la propuesta Nueva Tarifa de Extensión. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales a la fecha de este comunicado de prensa e implican un número de riesgos y incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran significativamente. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nuevos desarrollos o de otro modo. Se les aconseja a los lectores que no pongan una confianza indebida en las declaraciones a futuro.

Información Adicional y Dónde Encontrarla

El 19 de noviembre de 2024, la Compañía presentó una declaración de procuración definitiva ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) en relación con su solicitud de procuraciones para la Reunión. La Compañía enmendará y complementará la declaración de procuración definitiva para proporcionar información sobre la Nueva Tarifa de Extensión. A LOS INVERSIONISTAS Y TITULARES DE VALORES DE LA COMPAÑÍA SE LES INSTA A LEER DETENIDAMENTE LA DECLARACIÓN DE PROCURACIÓN DEFINITIVA (INCLUYENDO CUALQUIER ENMIENDA O COMPLEMENTO A LA MISMA) Y OTROS DOCUMENTOS QUE LA COMPAÑÍA PRESENTA ANTE LA SEC CUANDO ESTOS ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de procuración definitiva (incluyendo enmiendas o complementos a la misma) y otros documentos presentados ante la SEC a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov o contactando al solicitante de procuración de la Compañía.

Participantes en la Procuración

Se considera que la Compañía y sus respectivos directores y oficiales pueden ser participantes en la solicitud de procuraciones de los accionistas en relación con la Reunión. Información adicional sobre la identidad de estos posibles participantes y sus intereses directos o indirectos, ya sea por tenencia de valores u otros medios, se establece en la declaración de procuración definitiva. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos utilizando las fuentes indicadas anteriormente.

Sobre Horizon Space Acquisition I Corp.

Horizon Space Acquisition I Corp. es una compañía de cheque en blanco, también conocida comúnmente como una compañía de adquisición de propósito especial, o SPAC, formada con el propósito de llevar a cabo una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios o entidades.

Información de Contacto:

Michael Li

Director Ejecutivo

Horizon Space Acquisition I Corp.

(646)257-5537

[email protected]

FUENTE: Horizon Space Acquisition I Corp.

Vea el comunicado de prensa original en accesswire.com

