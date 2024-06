Horarios de salida del U.S. Open 2024, emparejamientos: Horario completo en televisión, grupos en la Ronda 1 el jueves en Pinehurst

La 124ª U.S. Open está programada para comenzar el jueves en Pinehurst No. 2 con 156 de los mejores jugadores del mundo compitiendo por el tercer campeonato importante de la temporada. Muchos de esos jugadores de renombre estarán emparejados juntos, ya que la primera ronda contará con varios grupos llenos de estrellas para que los fanáticos puedan mirar.

Justin Thomas, Collin Morikawa y Brooks Koepka comienzan las cosas a las 7:40 a.m. hora del este desde el primer tee. Con nueve campeonatos importantes entre los tres, los compañeros del equipo de la Ryder Cup esperan seguir adelante los primeros dos días y directamente en la contienda llegado el fin de semana.

Del otro lado del campo de golf, Tiger Woods comenzará su U.S. Open programado en la ola temprano-tarde. El campeón de 15 veces del torneo importante sale junto a Matt Fitzpatrick y Will Zalatoris a las 7:29 a.m. en el tee del hoyo 10. Otro grupo lleno de estrellas de Tony Finau, Ludvig Åberg y Dustin Johnson saldrá unos momentos después a las 7:51 a.m.

Los horarios de tee de la tarde están marcados por los tres mejores jugadores del mundo: Scottie Scheffler, Xander Schauffele y Rory McIlroy. Los tres comenzarán su búsqueda del U.S. Open a la 1:14 p.m. desde el tee número 1. Scheffler y Schauffele buscan su segundo campeonato importante de la temporada, mientras que McIlroy busca el primero en una década.

También en la ola tarde están Brian Harman, Nick Dunlap y el campeón reinante Wyndham Clark a la 1:25 p.m. Mientras salen desde el hoyo 1, Bryson DeChambeau, Max Homa y Viktor Hovland saldrán desde el hoyo 10 al mismo tiempo.

La lista completa de horarios de tee y emparejamientos de la Ronda 1 del U.S. Open 2024 se puede encontrar a continuación. Asegúrate de consultar nuestra guía de cobertura y horarios de televisión del U.S. Open 2024 para obtener un desglose completo de cómo ver las cuatro rondas del tercer major del año. También puedes profundizar con nuestra clasificación del campo del U.S. Open y pronósticos de expertos del U.S. Open de parte del personal de CBS Sports.

Todos los horarios son en hora del este