Honor of Kings, el MOBA móvil más jugado del mundo, llega a los Estados Unidos

El lanzamiento de Honor of Kings en los Estados Unidos finalmente está aquí y eso significa que los fanáticos de los MOBA móviles están de enhorabuena. Considerado como el MOBA móvil más jugado del mundo, Honor of Kings es el mayor juego móvil de China y es fácil ver por qué. Rivalizando en calidad y diversión con juegos como League of Legends y el propio MOBA móvil de Riot, League of Legends: Wild Rift. Si Honor of Kings te resulta un poco familiar, es porque está hecho por el mismo estudio de desarrollo (TiMi) detrás de Arena of Valor. Una adaptación internacional de Honor of Kings que se lanzó en Estados Unidos hace varios años.

Con el lanzamiento de Honor of Kings en los Estados Unidos hoy, es probable que no pase mucho tiempo antes de que el juego gane aún más popularidad. Ya cuenta con más de 10 millones de descargas con una calificación de 4.0 estrellas en Google Play. Eso más o menos sin que todas las nuevas regiones de lanzamiento tengan acceso. Antes del lanzamiento de hoy, el juego estaba disponible en China después de su lanzamiento en 2015. Además del acceso previo al lanzamiento en Brasil, Turquía y otros países. A partir de hoy, Honor of Kings también está disponible en varias regiones nuevas. Incluyendo América del Norte, Japón, Sudeste Asiático, Corea, América Latina y Europa.

El lanzamiento de Honor of Kings en los EE.UU. viene con un bono especial

Con el lanzamiento de hoy, hay una cosa de la que los nuevos jugadores querrán aprovecharse. La capacidad de probar casi todos los héroes del juego. Durante todo el primer mes, TiMi Studios y Level Infinite abrirán todos los héroes de lanzamiento en una base de prueba para que los jugadores puedan averiguar quién les gusta más. Esto será muy útil para encontrar un héroe que se ajuste a tu estilo de juego. Principalmente porque hay muchos héroes para elegir.

Actualmente hay 122 héroes en el juego, uno de los cuales es un nuevo héroe llamado Sun Ce que se lanzó recientemente. Los jugadores tendrán acceso a los 85 héroes de lanzamiento más Sun Ce. Por lo tanto, 86 héroes en total. No está claro si los héroes restantes que están disponibles en la versión china del juego también están disponibles en la versión global de lanzamiento. Si no, probablemente se agregarán en algún momento.

TiMi está planeando varias colaboraciones de IP en el próximo mes

Los juegos móviles como este son grandes en colaboraciones, y Honor of Kings tiene varias planeadas desde el principio. Esto incluye colaboraciones con SNK, Saint Seiya, Hello Kitty y Bruce Lee. Además, TiMi dice que 28 de los héroes de lanzamiento estarán disponibles para desbloquear en el juego simplemente completando diversas actividades. Además, los jugadores también pueden desbloquear 21 skins diferentes de forma gratuita. Honor of Kings está disponible tanto para dispositivos Android como iOS.