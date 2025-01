HongShan confirma acuerdo de $1.1 billones para adquirir ícono del rock Marshall.

HongShan Capital Group ha acordado comprar una participación mayoritaria en el fabricante de equipos de audio Marshall Group AB en un acuerdo valorado en aproximadamente $1.1 mil millones.

La familia fundadora de Marshall retendrá una participación del 20% en la empresa con sede en Estocolmo, cuyos amplificadores de guitarra han sido utilizados por leyendas del rock como Jimi Hendrix y Eric Clapton, según un comunicado del viernes. El anuncio confirmó un informe anterior de Bloomberg News que HongShan, la firma de inversión anteriormente conocida como Sequoia China, estaba cerca de cerrar un acuerdo por Marshall.

HongShan es una firma de capital de riesgo y capital privado que invierte en los sectores de tecnología, salud y consumo. Desde su fundación en 2005, ha respaldado a más de 1,500 empresas, incluyendo Alibaba Group Holding Ltd., BYD Co. y ByteDance Ltd., según muestra su sitio web.

Esta transacción, sujeta a aprobaciones regulatorias, marcará la mayor inversión de HongShan en Europa hasta la fecha. La firma gestiona más de $55 mil millones en activos.

Un grupo de audio, tecnología y diseño, Marshall tiene sus raíces en el Reino Unido en 1962, según su sitio web. Sus productos van desde amplificadores hasta audífonos y altavoces inalámbricos. Tiene presencia en más de 90 mercados.

El grupo sueco Zound Industries adquirió Marshall en 2023, mientras que la familia fundadora de Marshall permaneció como accionista. La transacción también incluyó a Natal Drums, Marshall Records y la Marshall Live Agency.

(Agrega detalles sobre los propietarios anteriores en el último párrafo)

©2025 Bloomberg L.P.