Hong Kong será sede de Routes World 2025.

(10/05/24)

(10/05/24)

La vibrante ciudad de Hong Kong ha sido confirmado

como la sede para Routes World 2025.

La conferencia anual de desarrollo de rutas aéreas y aeropuertos

contará con el apoyo del Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA)

y la Junta de Turismo de Hong Kong en AsiaWorld-Expo del 24 al 26 de septiembre de 2025.

Routes World une líderes de aerolíneas,

aeropuertos y los destinos que sirven, con negociaciones que definirán futuras

conexiones aéreas alrededor del mundo.

Se espera que la 30ª edición del evento atraiga a

VPs y jefes de planificación de redes de más de 260 de las aerolíneas

más destacadas y de más rápido crecimiento en el mundo.

“El proceso de solicitud para ser sede de Routes

World 2025 fue muy competitivo. Estamos emocionados de

anunciar que uniremos a la comunidad global de desarrollo de rutas

en Hong Kong para la 30ª edición del evento”, dijo

Steven Small, Director de Routes. “La mitad de la población del mundo vive

dentro de un vuelo de 5 horas del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Con

líderes de más de 130 países esperados a asistir, Hong

Kong mostrará los significativos desarrollos de infraestructura a

las personas que deciden adónde vuelan las aeronaves del mundo.”

Isla de Hong Kong y Puerto Victoria. Imagen de Steven Howard de TravelNewsAsia.com

HKIA manejó 4,36 millones de pasajeros y 29.840

movimientos de vuelos en marzo de 2024, aumentos interanuales del 56,7%

y 48,2%, respectivamente.

La carga en HKIA registró un día interanual

aumento del 15,1% a 428.000 toneladas en marzo. HKIA ha logrado

crecimientos interanuales de dos dígitos en carga todos los meses de 2024, a raíz de otro año exitoso en 2023 en el cual HKIA fue

nuevamente nombrado el aeropuerto de carga más ocupado del mundo por

el Consejo Internacional de Aeropuertos.

El tráfico de exportación ha sido el principal impulsor, registrando

un aumento del 23,7% en marzo en comparación con el mismo mes del año pasado.

Entre las regiones comerciales clave, el tráfico de carga hacia y desde América del Norte,

Europa y Medio Oriente aumentó significativamente durante

el mes.

Durante el primer trimestre del año, el aeropuerto

manejó 12,7 millones de pasajeros, marcando un incremento del 81,7%

en comparación con la base baja durante el mismo periodo en 2023. Los movimientos de vuelos registraron un incremento interanual del 63,7% a 86.210.

El volumen de carga aumentó un 18,9% interanual a más de 1,1 millones

de toneladas.

En un período de 12 meses, el volumen de pasajeros fue

de 45,2 millones, o un 264,5% más alto que en el periodo comparable

anterior. Los movimientos de vuelos y la carga vieron incrementos interanuales

del 92,1% y 9,1% a 309.650 y 4,5 millones de toneladas,

respectivamente.

“Routes World es un evento internacional de prestigio

que reunirá a más de 3.000 líderes de la industria representando aeropuertos, aerolíneas y otros actores clave. Esto se alinea perfectamente con nuestro compromiso de

fortalecer la posición de Hong Kong como un hub aéreo internacional,

conectando a las personas en esta metrópolis de clase mundial que

aprovecha las oportunidades de negocio, la diversidad cultural y la

vitalidad social”, dijo Vivian Cheung, Director de Operaciones de la

Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong (AAHK). “Esperamos dar la bienvenida

a nuestros invitados de todo el mundo para que visiten y exploren Hong Kong,

y esperamos que a través de este evento, se puedan abrir

más rutas conectando nuestra ciudad con más destinos.”

Con la finalización del Sistema de Tres Pistas

(3RS) prevista para finales de 2024, la estrategia a largo plazo de HKIA

se centra en atraer aerolíneas para abrir nuevas rutas y

aprovechar el potencial del mercado del Área de la Gran Bahía (GBA)

y China continental.

Tras la completa finalización del 3RS, el

aeropuerto tendrá más franjas horarias, permitiendo que nuevos mercados como los

Países de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta y el Medio Oriente se conecten

con Hong Kong.

