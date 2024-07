Homenajes al piloto de Ryanair que murió en un horrible accidente en la M62 a los 24 años.

Jamie Fernandes fue asesinado en el accidente en la M62 junto al compañero piloto de Ryanair, Matt Greenhalgh.

Hoy se rindió homenaje a Jamie, de 24 años, recordando su tiempo en la Escuela de Bolton.

Un comunicado publicado en Bolton School – Old Boys and Old Girls (Oficial) Página de Facebook leyó: “Estamos muy tristes al escuchar la noticia de la trágica muerte de nuestro exalumno Jamie Fernandes esta semana.

“Un ávido jugador de hockey mientras estaba en la escuela y nos alegramos de verlo cumplir su ambición de ser piloto. Nuestros pensamientos están con su familia y todos sus amigos.”

“Si @BoltonSchAlumni encuentra útil compartir recuerdos aquí, los recopilaremos para la familia. Si desea ser menos público, envíe un correo electrónico a [email protected].”

Jamie estudió matemáticas con estadística, lengua inglesa y geografía para sus A-levels, antes de estudiar gestión del transporte aéreo con entrenamiento de pilotos de aerolíneas en la Buckinghamshire New University.

Matt, de 28 años, era Capitán y Jamie era Primer Oficial Senior para Ryanair. Viajaban al Aeropuerto de Liverpool en un taxi cuando ocurrió el accidente justo después de las 5.30 a. m.

El automóvil chocó con dos camiones en el carril oeste entre la salida 8 y la salida 7.

Los dos hombres murieron en el lugar. Sus familias están siendo apoyadas por oficiales especializados.

El conductor del automóvil fue llevado al hospital con lesiones graves. Permanece en el hospital.

El conductor de uno de los dos camiones, un hombre de 61 años, ha sido arrestado bajo sospecha de causar muerte por conducir de manera peligrosa y causar lesiones graves por conducir de manera peligrosa.

Cualquiera con información o cámara de tablero debería ponerse en contacto con la policía de Cheshire al 10.

Muchos han dejado homenajes a Jamie en las redes sociales.

Ishan Patel escribió: “Jamie, no solo eras mi mejor amigo sino mi hermano. No puedo creer que te hayan quitado de mí.

“Estabas lleno de vida y felicidad. Eras un trabajador duro y siempre te preocupabas por los demás.

“Hablé contigo y organicé que vinieras a mi casa el próximo mes, y ahora nunca sucederá.

“Siempre has estado a mi favor, siempre me has llamado para comprobar, y nunca recuperaré eso. Te echaré de menos para siempre, hermano. Espero que estés descansando en paz.

“Mi corazón está roto. Eras un buen hombre. Tus últimas palabras el sábado fueron, ‘Te veré pronto, Goose.’ Espero que algún día nos volvamos a encontrar, Goose. Te quiero y descansa en paz.”

Michelle Orrell publicó: “Jamie Fernandes entraste en nuestras vidas por poco tiempo con un alma buena y un corazón amable.

“Destruir al leer la noticia, demasiado joven para dejarnos con una vida emocionante por delante.

“Descansa en paz, nuestros pensamientos están con la familia en este momento.”

Jayne Smith de Ryanair publicó: “Absolutamente devastador R.I.P Matthew Greenhalgh y Jamie Fernandes vuela alto chicos XXXX.”