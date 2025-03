Hombre recibe 20 años de prisión por violar a una joven de 14 años a pesar de que el ADN no coincide con el feto | Noticias de la India

Un tribunal en la ciudad de Dhoraji, en el distrito de Rajkot en Gujarat, encontró culpable a un hombre de 22 años de violar a una niña de 14 años a pesar de que su ADN no coincidía con el feto de ella; la condena se basó en otras pruebas y en el testimonio de la sobreviviente. Al mismo tiempo, el tribunal, en su orden reciente, también ordenó al SP de Rajkot llevar a cabo una investigación departamental contra el oficial de investigación (IO) por no investigar a otros dos presuntos perpetradores mencionados como sus amigos en la denuncia presentada por la tía de la niña. Himkar Singh, SP de Rajkot, le dijo a TOI: “Según la orden del tribunal, he encomendado a la ASP Simran Bharadwaj la investigación departamental contra el IO del caso”. El condenado fue sentenciado a 20 años de prisión. En julio de 2024, la tía de la sobreviviente presentó una denuncia en la estación de policía de Bhayavadar alegando que el acusado violó a la niña durante dos años “bajo el pretexto de romance”, lo que resultó en su embarazo. La niña testificó múltiples instancias de violación durante dos años. Dio a luz a un niño en un hospital govt de Junagadh. El fiscal público agregado, Kartikey Parekh, argumentó que “… incluso después de recibir el informe de ADN, el IO no registró las declaraciones de la niña o de sus familiares sobre la participación de otros sospechosos, y el testimonio de la sobreviviente no puede ser rechazado solo porque el informe de ADN no coincide”. Después de escuchar a ambas partes, el tribunal declaró: “La acusación logró probar que el acusado cometió el delito bajo las Secciones 376 (3), 376 (2) (n) y bajo Pocso”.