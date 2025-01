Hombre que encontró a su mamá en una cama sucia dice que el sistema de atención está “roto”

John Wright, 61, se enfrentó a la escena angustiosa cuando llegó a verificar a su mamá en su casa en Sale, según un informe del Defensor del Pueblo Local y de Cuidado Social.

Había sido dada de alta del hospital después de una caída grave.

Los cuidadores no pudieron entrar a su casa para administrar la medicación y cuando John llegó a verificar a su madre, encontró lo que describe como ‘una pesadilla total’.

La empresa de cuidado en cuestión fue Acucare Ltd, que opera bajo la franquicia Sure Care Trafford.

Sin embargo, un portavoz de esa empresa dijo que el director que dirigía esa empresa en el momento del incidente con la madre de John ha dejado y ahora no tienen conocimiento del caso.

Una carta a Mr. Wright del Consejo de Trafford, dice: “Me gustaría proporcionarle la seguridad de que el Consejo de Trafford ya no trabaja con Acucare Ltd (Sure Care Trafford)”.

John dejó su trabajo como ingeniero aeronáutico hace cuatro años para cuidar de su madre, que padece demencia. Y dijo: “El sistema de cuidado está roto”.

Describió cómo llevó a su madre al departamento de accidentes y emergencias del Hospital de Wythenshawe después de sufrir la caída en casa.

“Era tan malo que podías ver sus dientes a través de su cara”, dijo. “Era un viernes por la noche y había personas allí que habían estado bebiendo y peleando. Era como una zona de guerra. Habían hombres adultos gritando como animales.

“Mandaron buscar a un joven cirujano plástico para arreglar la cara de mi mamá sin anestesia y ni siquiera se inmutó”.

John hablaba después de que el Defensor del Pueblo encontrara fallos en el Consejo de Trafford por no informar a John sobre el resultado de una investigación sobre lo ocurrido después de que su madre fue dada de alta del hospital.

El informe del Defensor del Pueblo detallaba cómo el mismo día que su madre fue dada de alta del hospital con un paquete de cuidados de cuatro veces al día, John contactó al consejo para informar que los cuidadores habían perdido su llamada de la hora de acostarse ya que no podían acceder a la propiedad.

Decía que las notas de cuidado de su madre registraban que esto se debía a que la información correcta no se había pasado a los cuidadores sobre el código de la caja fuerte de llaves, lo que resultó en perder la medicación.

El informe continuaba: “Aunque el proveedor de cuidados pronto obtuvo el código de llave correcto para permitirles el acceso, John contactó al consejo dos días después para decir que había visitado a su madre y la había encontrado completamente vestida en una cama sucia con heces. John pidió que los cuidadores actuales fueran detenidos de inmediato”.

El consejo contactó al proveedor de cuidados que informó que había asistido a la propiedad de su madre a las 8:50am y ella ya estaba vestida y sentada en la sala de estar, dijo el Defensor del Pueblo. El proveedor de cuidados dijo que le proporcionaron el desayuno a su madre y le hicieron la cama.

“Sin embargo, el consejo habló con John sobre lo que había dicho el proveedor de cuidados y él les dijo que había llegado a las 9:35am”, escribió el Defensor del Pueblo. “Él dijo que habría sido imposible para su madre desnudarse, ensuciar la cama y vestirse de nuevo en el tiempo entre que el proveedor de cuidados se fue y él llegó”.

Al mismo tiempo, John presentó una queja sobre la confusión del código de la llave.

“También dijo que el proveedor de cuidados no le había dado a su madre su medicación y la había dejado en una cama sucia”, continuaba el informe. “John también dijo que el proveedor de cuidados había dado información incorrecta sobre lo que había sucedido cuando completó la visita matutina de su madre”.

El consejo completó una investigación de protección a finales de marzo pero tardó hasta agosto en informar a John después de que ‘persiguiera’ a la autoridad, dijo el Defensor del Pueblo.

El observador dijo que lo que le había sucedido a la madre de John era una violación de la Ley de Salud y Cuidado Social de 2008 que dice que los medicamentos deben suministrarse en cantidades suficientes, manejarse de manera segura y administrarse adecuadamente para garantizar la seguridad de las personas.

También hubo una violación del reglamento que dice que los proveedores de cuidados deben mantener un registro preciso y completo de los cuidados que brindan a una persona, dijo el Defensor del Pueblo.

“El procedimiento de quejas del consejo dice que responderá a las quejas de manera oportuna y apropiada. Sin embargo, no lo hizo aquí, y esto es una falla. Las fallas identificadas en relación con el consejo al no responder a la queja de John nuevamente le habrían causado angustia”.

Se ordenó al consejo que escribiera a John y se disculpara, que le pagara £250 para reconocer la angustia causada, y que recordara al personal por escrito la importancia de responder a las quejas de manera oportuna.

Un portavoz del Consejo de Trafford dijo: “Nos esforzamos por proporcionar y comisionar cuidados excelentes para los 4,000 adultos que necesitan nuestros servicios.

“Facilitar vidas saludables e independientes es una prioridad clave para nosotros. La gran mayoría de los proveedores de cuidados en Trafford están calificados como buenos o excelentes por la Comisión de Calidad de Cuidados pero, en este caso, la calidad de los cuidados no ha estado al nivel que esperaríamos.

“Nos hemos disculpado con John y su madre y hemos llevado a cabo los requisitos del Defensor del Pueblo tras los hallazgos. Tratamos estos asuntos muy seriamente y hemos tomado medidas para evitar tales problemas en el futuro, como parte de nuestro compromiso con la mejora continua y el aprendizaje”.