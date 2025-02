Hombre multado por llamada en altavoz en estación francesa.

Las encuestas de opinión sugieren que hablar en voz alta en un lugar público es uno de los comportamientos considerados más inaceptables cuando se trata de llamadas telefónicas. En una encuesta a 2.005 adultos en Gran Bretaña el año pasado, la empresa encuestadora YouGov descubrió que el 86% consideraba inaceptable el uso del altavoz en un entorno compartido, mientras que el 88% pensaba lo mismo sobre hablar en voz alta. Con sentimientos tan fuertes, los países de todo el mundo tienen diferentes enfoques para controlar el problema. Por ejemplo, las normas ferroviarias del Reino Unido establecen que no se permite el uso de ningún equipo que produzca sonido molesto a otra persona, a menos que haya permiso por escrito, y se arriesga a una multa. Algunos operadores de tren en el Reino Unido ofrecen “coches silenciosos” o “zonas tranquilas” – vagones donde se anima a los pasajeros a mantener bajo el nivel de ruido. Por ejemplo, London North Eastern Railway pide a los pasajeros que viajan en esos vagones que se aseguren de que la música que están escuchando no se pueda oír a través de sus auriculares y que se muevan si quieren hacer o recibir una llamada. La empresa de trenes italiana Trenitalia ofrece un servicio similar en el tren Frecciarossa. Los pasajeros “que deseen viajar en completa relajación y lejos de la contaminación acústica de los teléfonos móviles” pueden viajar en un “área silenciosa” en su vagón de negocios. En Japón, donde existen estrictas normas culturales sobre el comportamiento público, hablar por teléfono en un tren se considera descortés y está fuertemente desaconsejado. Las pautas de etiqueta en trenes emitidas en el sitio web de la West Japan Railway Company piden a los pasajeros que no hablen en voz alta en el tren y que pongan sus teléfonos en modo silencioso, así como que se abstengan de hacer y aceptar llamadas mientras están en el tren. “Hablar en voz alta dentro de los trenes es una molestia para los pasajeros cercanos”, dice. Mientras tanto, la Corporación de Transporte de Busan, ubicada en la ciudad de Busan en Corea del Sur, aconseja a los pasajeros que pongan su teléfono en modo de vibración y “tengan conversaciones en voz baja” bajo una guía de etiqueta ferroviaria publicada en su sitio web.