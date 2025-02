Hombre multado con $200 por usar altavoz en estación de tren en Francia.

Yahoo está utilizando inteligencia artificial para generar conclusiones clave de este artículo. Esto significa que la información puede no coincidir siempre con lo que está en el artículo. Informar errores nos ayuda a mejorar la experiencia.

Un hombre en Francia ha sido multado con $200 por usar el altavoz de su teléfono celular mientras estaba en una estación de tren.

El hombre, que solo ha sido identificado como “David”, dijo a un entrevistador de la afiliada de CNN BFMTV que el incidente ocurrió mientras esperaba un tren en la estación de Nantes en el oeste del país el domingo.

Le dijo al medio que estaba hablando con su hermana con su teléfono en altavoz cuando un oficial de la compañía ferroviaria estatal de Francia, SNCF, intervino.

“Un miembro de seguridad de la SNCF me dijo que si no apagaba mi altavoz, me iban a multar con €150”, dijo a BFMTV.

El hombre dijo que inicialmente pensó que era una broma.

“Creo que la persona se sintió ofendida. Sacó su cuaderno y me multó”, añadió.

En el evento, la multa resultó ser incluso más alta, de €200 ($207), porque no la pagó en el momento.

El pasajero le dijo a BFMTV que ha contratado a un abogado ya que planea impugnar la multa.

CNN ha contactado a la SNCF para hacer comentarios.

Hacer llamadas o ver videos sin auriculares en espacios públicos es un hábito moderno que muchos encuentran exasperante. Cuando recientemente un usuario de Reddit preguntó “¿Por qué juzgas secretamente a las personas?”, la respuesta “Cuando ven TikToks en voz alta en una habitación tranquila sin auriculares” recibió 13,000 votos positivos.

Debrett’s, la biblia británica de la etiqueta, publicó un artículo en 2023 sobre las nuevas reglas de uso del teléfono celular. Afirma: “Guarda las llamadas para ti mismo. Si estás haciendo una videollamada en un espacio público (o si simplemente eres demasiado perezoso para sostener el teléfono en tu oído), debes usar auriculares o audífonos.

“Nadie debería verse obligado a escuchar tu conversación telefónica; será molesto y distraído y podría ser intrusivo o embarazoso. La persona al otro lado podría objetar si se da cuenta de que su conversación es audible para un vagón de tren lleno de fisgones no deseados”.

