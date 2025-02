Hombre indígena aislado regresa a su tribu en la selva amazónica después de un breve contacto

BRASILIA, Brasil (AP) — Un joven de una tribu indígena aislada que se acercó a una comunidad ribereña en la Amazonia de Brasil regresó voluntariamente a su pueblo menos de 24 horas después, dijeron las autoridades brasileñas.

El encuentro ocurrió alrededor de las 7 p.m. hora local del miércoles en Bela Rosa, una comunidad a lo largo del río Purus en la Amazonía suroeste. Imágenes obtenidas por The Associated Press lo muestran descalzo y usando un pequeño pañuelo en la cintura, aparentemente calmado y en buen estado de salud mientras llevaba dos troncos.

Los locales creen que el hombre estaba pidiendo fuego. Un video de teléfono inteligente del encuentro mostró a un residente tratando sin éxito de mostrarle al hombre cómo usar un encendedor. Oficiales de la agencia de asuntos indígenas de Brasil, Funai, llegaron pronto después y lo llevaron a una instalación cercana.

Funai dijo en un comunicado el viernes que el joven regresó al bosque el jueves por la tarde. Añadió que un equipo de profesionales de la salud fue enviado para evaluar si el joven había sido expuesto a alguna enfermedad a la que las tribus indígenas aisladas no tienen inmunidad. También dijeron que se ha establecido vigilancia para evitar que las personas lleguen a la ubicación de la tribu aislada.

Como política, Brasil no busca activamente el contacto con estos grupos, sino que establece áreas protegidas y monitoreadas, como Mamoriá Grande, cerca de donde ocurrió el encuentro.

