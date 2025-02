Hombre gravemente herido en apuñalamiento en el memorial del Holocausto de Berlín

Un hombre de 30 años ha sido gravemente herido en un ataque con cuchillo cerca del memorial del Holocausto de Berlín. El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 hora local (17:00 GMT) del viernes, según la policía, y se está llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido. La víctima, un turista español, fue llevada al hospital para someterse a una cirugía después de sufrir heridas en la parte superior del cuerpo que no se cree que sean mortales. La policía ha arrestado a un presunto sospechoso masculino, que los medios alemanes informan que es un refugiado sirio de 19 años. Las autoridades no han confirmado la identidad del sospechoso, quien debe comparecer ante un juez el domingo. No está claro si el sospechoso era conocido por la víctima, mientras que no se sabe nada de su motivo o estado mental. Imágenes mostraron vehículos de emergencia y policías armados alineados a lo largo de un lado del sitio conmemorativo. Los oficiales acordonaron el sitio y estaban buscando en la zona. También dijeron que no sabían cuál era el arma. Muchos oficiales han sido desplegados en la zona en el período posterior, con un comunicado de la policía en X diciendo que también había trabajadores de rescate en el sitio “atendiendo a varias personas que presenciaron los eventos”. El ataque parece haber tenido lugar en el lado norte del memorial, frente a la embajada de Estados Unidos. El Memorial a los Judíos Asesinados de Europa, que cubre 19,000 m², es descrito como el memorial central del Holocausto de Alemania. Horas después del ataque en la capital alemana, la policía sueca dijo que habían detenido a tres hombres cerca de la Embajada de Israel en Estocolmo, bajo sospecha de preparar un delito violento. “No podemos comentar sobre el posible motivo,” dijo la portavoz de la policía Susanna Rinaldo a la agencia de noticias Reuters. No hay ninguna sugerencia de que el ataque en Berlín y las detenciones en Estocolmo estén relacionados. El apuñalamiento ocurrió tan solo días antes de las elecciones federales en Alemania.