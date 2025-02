Hombre es brevemente ‘tragado’ por ballena en Chile

Remando en aguas agitadas bajo un cielo nublado, Adrián Simancas y su padre estaban navegando en packraft a solo unos metros el uno del otro cuando algo enorme se lanzó, con la boca abierta, desde las olas debajo.

Una ballena jorobada parecía haber engullido al Sr. Simancas, luego se sumergió en las aguas de la Patagonia chilena.

Algunos momentos después, el Sr. Simancas volvió a emerger a la superficie, seguido de su embarcación del tamaño de un kayak. El oscuro arco de la espalda de la ballena surgió brevemente detrás de ellos, eclipsando al hombre, y luego el animal se sumergió fuera de la vista.

El padre de Simancas capturó toda la escena en video.

“Sentí algo golpearme por detrás -todo esto sucedió en un segundo- algo azul oscuro o blanco me envolvió, y una textura viscosa rozó mi rostro”, dijo el Sr. Simancas en una entrevista el jueves por la noche. “Luego se cerró por completo y comencé a hundirme, y solo cerré los ojos, esperando un impacto. Pero en lugar de eso, sentí como si estuviera rodeado de agua. Me di cuenta de que estaba en la boca de algo y que me habían comido”.

Después de un segundo más o menos, dijo: “Comencé a sentir el chaleco salvavidas tirando de mí hacia arriba y luego, de repente, estaba afuera de nuevo”.

Mr. Simancas, de 23 años, y su padre, Dell, habían estado practicando packrafting -enfatizaron que estaban usando embarcaciones portátiles e inflables y no kayaks- cerca del Faro San Isidro y Bahía El Águila, un camping en la Patagonia, un área de vastos bosques. La zona es hogar de leones marinos, águilas negras y ballenas.

Dell Simancas, de 49 años, dijo que él y su hijo, un estudiante de ingeniería informática, realizaban muchas actividades al aire libre juntos, y que habían planeado su viaje con meses de anticipación. La pareja, que vive en Chile, finalmente partió en su travesía de cuatro días y una excursión en balsa el fin de semana pasado, dirigiéndose a través del Estrecho de Magallanes a una isla cerca del Cabo Froward.

“Encendí la cámara para grabar las olas, y escuché un ruido muy fuerte detrás de mí como una ola grande rompiendo”, recordó Dell Simancas. “Me di la vuelta y no pude ver a Adrián ni al bote en ninguna parte. De repente lo vi salir del agua junto con lo que parecía un animal”.

Dijo que sintió un pinchazo de miedo tan pronto como su hijo desapareció, y que su experiencia como anestesiólogo le ayudó a mantener la compostura en los momentos que siguieron. “Mantente tranquilo, mantente tranquilo”, se lo puede escuchar decir después de que su hijo fue liberado de la boca de la ballena.

“En ese momento, no sabía que era una ballena”, dijo Adrián Simancas. “Pude mantener la calma gracias al consejo de mi papá. Era un grupo de ballenas, no solo una, pero aparte de estar curiosas sobre nosotros, no quisieron acercarse más”.

Después de que la ballena desapareció, los hombres se dirigieron hacia la orilla -el remo de Adrián se perdió en la confusión- y comenzaron a preocuparse por los peligros además de las ballenas. “Mis pensamientos se volvieron hacia qué peligro podía haber bajo el agua que no estaba viendo, y me preocupaba que el clima empeorara porque había estado en el agua durante un tiempo”, dijo el joven Sr. Simancas.

Los encuentros entre ballenas y humanos son extraordinariamente raros, dicen los científicos, y aunque el Sr. Simancas le dijo a The Associated Press que había sido “tragado”, las ballenas jorobadas son alimentadoras de filtración con gargantas demasiado estrechas para tragar a una persona.

A pesar de la improbabilidad de la experiencia del Sr. Simancas, él no es la primera persona en haber aterrizado dentro o cerca de la boca de una ballena jorobada en los últimos años. En 2021, un pescador de langostas que buceaba frente a la costa de Massachusetts fue atrapado en la boca de una ballena jorobada, y luego fue liberado a la superficie con moretones para mostrarlo.

El año pasado, una ballena jorobada juvenil de 30 pies de largo volcó un bote a motor de 23 pies frente a la costa de New Hampshire, enviando a dos hombres al agua. Y en 2020, una ballena jorobada que saltaba frente a la Costa Central de California levantó un kayak unos seis pies en el aire, junto con las dos mujeres que estaban dentro.

Según el corto video de Chile, “es difícil decir qué sucedió”, dijo Dianna Schulte, cofundadora y directora de investigación de la Sociedad del Océano Azul para la Conservación Marina en Portsmouth, N.H.

“Las ballenas jorobadas a menudo se alimentan de la manera vista en el video, cargando hacia la superficie con la boca abierta para capturar presas concentradas (pequeños peces o krill)”, escribió en un correo electrónico. “Probablemente no sabía que el kayakista estaba encima de ella, especialmente dadas las condiciones nubladas y la concentración de presas asumida”.

Agregó que las ballenas jorobadas, que carecen de biosonar o ecolocalización, se basan principalmente en su audición, y las embarcaciones pequeñas y sin motor como los kayaks hacen muy poco ruido, “lo que nuevamente lleva al punto de que la ballena no sabía que estaba allí”.

La Sra. Schulte dijo que con las cámaras más comunes, era difícil decir si estos encuentros con ballenas estaban ocurriendo con más frecuencia o simplemente recibiendo más atención. En su opinión, dijo, “estas interacciones están ocurriendo con más frecuencia ya que las ballenas parecen estar cambiando sus hábitats de alimentación más cerca de la costa en algunas áreas, donde las interacciones ballena/humano son más probables”.

Adrián Simancas, quien nunca había visto una ballena antes del último fin de semana, dijo que no albergaba resentimientos. “Si sucede de nuevo, espero que no sea tan de cerca”, dijo.