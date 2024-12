Hombre de vacaciones se vuelve viral por su respuesta directa a la pregunta: “No, no me estoy divirtiendo”

Algunas personas pueden querer considerar ser un poco más … diplomáticas.

Esa es la evaluación general de los comentaristas en un hilo viral de Reddit después de que un hombre describiera la experiencia de ir de excursión por la naturaleza con su hermano durante unas vacaciones en Arizona, luego compartiera su respuesta tajante a una pregunta que su hermano le hizo después de terminar su excursión.

“Soy un tipo que, cuando no disfruto algo, te diré que no lo hago”, escribió el usuario de Reddit “Ness_Lucas” al comienzo de su publicación en el sitio de redes sociales hace unos días.

Desde el domingo, la publicación había acumulado más de 6.000 reacciones.

Dijo que el problema “llegó a su punto máximo” cuando estaba “de vacaciones con mi hermano mayor en Arizona, quien quería hacer muchas excursiones por la naturaleza.”

Escribió el hombre en Reddit: “Las excursiones por la naturaleza están bien. No me importan, pero no me gusta caminar cuesta arriba”.

“Caminar cuesta arriba…es muy agotador y me deja sudado.”

Añadió: “Caminar cuesta abajo es lo más fácil del mundo. Es como ser la princesa pasajera de la naturaleza. Simplemente pones tu pie hacia adelante y dejas que la gravedad haga todo el trabajo.”

Más tarde, cuando el hermano llevaba al redactor de Reddit al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa, el hombre dijo que su hermano le dijo: “Si te pregunto si te estás divirtiendo, no digas ‘no’”.

Escribió el redditor: “Entiendo que puede ser desmoralizante escuchar que alguien no se está divirtiendo.”

Sin embargo, “no me gusta cuando la gente pide mi opinión y se molesta cuando doy mi respuesta honesta”, dijo.

“Si no me divierto, simplemente diré que no me estoy divirtiendo.”

Los que respondieron en la página de Reddit conocida como “Soy el a—le” tuvieron un día de campo con la publicación, llegando a la conclusión general de que el hombre era el “a—le” por la forma en que respondió a su familiar.

“Las personas quieren saber que estás disfrutando de su compañía.”

Otro individuo lo expresó de esta manera, respondiendo al primer comentarista: “¡Exactamente! Es una pequeña cortesía social que expresa que ‘Estoy feliz de pasar tiempo contigo, incluso si no disfruto la actividad”.

Fox News Digital se puso en contacto con un psicólogo para obtener su opinión.

Maureen Mackey es la editora de estilo de vida de Fox News Digital.