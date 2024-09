Hombre de California acusado de matar 81 animales en masacre de mascotas.

Un hombre sospechoso de llevar a cabo una ola de disparos de tres horas en el norte de California y matar a 81 animales, incluidos caballos en miniatura, cabras y pollos, se declaró no culpable de crueldad animal y otros cargos.

Vicente Arroyo, de 39 años, hizo su primera comparecencia ante el tribunal el jueves después de que los agentes del Sheriff del Condado de Monterey lo arrestaran a principios de semana por presuntamente usar varias armas para disparar a los animales que estaban siendo alojados en corrales y jaulas en un lote en la pequeña comunidad de Prunedale.

Los dueños de los animales no quieren ser identificados ni hablar con los medios, dijo el Comandante del Sheriff del Condado de Monterey, Andrés Rosas, a The Associated Press el viernes.

“Fui allí, y fue una escena bastante traumática. Estos eran las mascotas de las personas”, dijo.

Uno de los caballos en miniatura pertenecía al propietario del lote donde estaban alojados los animales, y los otros 80 pertenecían a alguien que alquilaba la tierra para alojar a sus mascotas, dijo Rosas.

Según los registros judiciales, Arroyo está acusado de matar a 14 cabras, nueve pollos, siete patos, cinco conejos, un conejillo de Indias y 33 periquitos y cacatúas. También se acusa a Arroyo de matar a un poni llamado Lucky y a dos caballos en miniatura llamados Estrella y Princessa, según informó KSBW-TV.

Algunos animales sobrevivieron a los disparos que duraron varias horas pero tuvieron que ser sacrificados debido a la gravedad de sus lesiones, dijo Rosas.

Rosas dijo que Arroyo vivía en una caravana en un viñedo junto al lote donde se mantenían los animales y que todavía no se conoce un motivo.

Su abogado, William Pernik, dijo que después de hablar con Arroyo y su familia, se mostró preocupado por la capacidad mental de su cliente y pidió al juez una evaluación de salud mental.

“Estamos tratando con un individuo que enfrenta cargos muy graves y que no parece estar en el estado mental adecuado para comprender los procedimientos en su contra”, dijo Pernik.

Pernik dijo que la familia de Arroyo se había puesto en contacto con varias agencias del condado para obtener ayuda para él, pero que “desafortunadamente, no recibió esa ayuda de salud mental a tiempo antes de este trágico incidente”.

El juez ordenó que Arroyo, quien está detenido con una fianza de $1 millón, se someta a una evaluación mental.

El tribunal recibirá una actualización sobre el estado mental de Arroyo dentro de dos semanas, dijo Pernik.

Las autoridades recibieron múltiples llamadas al 911 alrededor de las 3:25 a.m. del martes informando de disparos en Prunedale, una comunidad incorporada a unas 8 millas (13 kilómetros) de la ciudad de Salinas, dijo.

Los agentes que llegaron al lugar pudieron escuchar disparos, y se ordenó refugiarse en el lugar en un radio de cinco millas.

Los miembros del equipo táctico del condado de Monterey fueron enviados, y la oficina del sheriff también solicitó ayuda de drones al Departamento de Bomberos de Seaside y al Departamento de Policía de Gonzales, dijo Rosas.

Los agentes arrestaron a Arroyo sin incidentes en un vehículo blindado, dijo.

Los agentes encontraron un camioneta accidentada y recuperaron ocho armas de fuego, incluidos rifles largos, escopetas y pistolas, en la escena. Después de ejecutar una orden de registro en su caravana, encontraron otras siete armas de fuego, incluido un rifle de asalto AK-47 ilegal, dos armas “fantasma” y alrededor de 2,000 rondas de municiones de diversos calibres, dijo Rosas.

Los fiscales acusaron a Arroyo de decenas de cargos relacionados con crueldad animal, descarga voluntaria de un arma de fuego con negligencia grave, posesión ilegal de un arma de asalto, vandalismo, posesión de drogas y hacer amenazas criminales y causar terror mientras estando en posesión de un arma como delincuente.

“Este es obviamente el caso de crueldad animal más horrendo que hemos visto en este condado, estoy seguro”, dijo el Fiscal Jefe Adjunto Berkley Brannon a KSBW-TV después de la audiencia del jueves.