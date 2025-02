Hombre de 68 años con ingresos de $4,300 al mes en dividendos comparte sus 7 mejores selecciones de acciones – ‘Los dividendos han sido consistentes y estables’

Benzinga y Yahoo Finance LLC pueden ganar comisión o ingresos en algunos artículos a través de los enlaces a continuación.

Los mercados de EE. UU. estaban viendo volatilidad a medida que las ganancias tecnológicas comenzaban a preocupar a los inversores debido a previsiones débiles y gastos crecientes relacionados con la inteligencia artificial. Para contrarrestar la volatilidad, se espera que los inversores a largo plazo se acumulen en acciones de dividendos de calidad. Pero, ¿qué empresas pueden ayudarte a lograr un flujo de ingresos diversificado? Veamos un caso de estudio para obtener ideas.

Este mes, alguien pidió a los inversores de ingresos que viven de sus dividendos que compartieran los detalles de sus carteras en r/Dividends, un tablero de discusión de Reddit con más de 670,000 seguidores. Muchos inversores compartieron carteras interesantes e informes de ingresos, pero un comentario llamó nuestra atención.

Un inversor dijo que estaba ganando alrededor de $4,300 al mes, o $51,950 al año. El rendimiento de su cartera era de aproximadamente 6.6%.

“Complementa mis ingresos de seguridad social… he tenido esta cartera desde que me retiré hace 5 años… los dividendos han sido consistentes y estables”, dijo el inversor, de 68 años.

Echemos un vistazo a algunas de las principales acciones y fondos de dividendos en la cartera del inversor según los detalles que compartió públicamente en la plataforma de redes sociales.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ:QYLD) fue una de las acciones en la cartera del inversor que recogía alrededor de $4,300 al mes en dividendos. El inversor reveló en un comentario separado que el fondo estaba en su cuenta IRA y “complementa” sus ingresos mensuales.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (NYSE:RYLD) fue otro fondo de dividendos importante en la cartera. RYLD genera ingresos vendiendo opciones de compra sobre el índice Russell 2000, que está compuesto principalmente por pequeñas empresas. El ETF tiene un rendimiento del 12%. Siendo un ETF de opciones de compra cubiertas, RYLD tampoco está libre de riesgos y a menudo registra pérdidas durante mercados bajistas. El ETF está ahora en el centro de atención ya que los analistas creen que las acciones de pequeña capitalización serán uno de los principales beneficiarios de un entorno monetario más flexible.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

El NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (NASDAQ:NUSI) genera ingresos vendiendo opciones de compra sobre el Nasdaq-100. El fondo tiene una tasa de distribución mensual del 8.7%. NUSI ha subido un 13% en el último año.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

El JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSE:JEPI) gana dinero invirtiendo en algunas de las acciones de gran capitalización más destacadas de Estados Unidos y vendiendo opciones de compra. JEPI es ideal para aquellos que buscan exposición a acciones defensivas. JEPI suele tener un rendimiento inferior durante los mercados alcistas y protege a los inversores contra grandes pérdidas durante los mercados bajistas, ya que la mayoría de su cartera consiste en grandes acciones defensivas como Trane Technologies PLC (NYSE:TT), Southern Co (NYSE:SO), Progressive Corp (NYSE:PGR), entre muchos otros.

VICI Properties

VICI Properties (NYSE:VICI) es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces centrado en juegos y entretenimiento con un rendimiento de dividendos de aproximadamente 5.8%. La compañía es propietaria de algunas de las propiedades de entretenimiento más famosas del mundo, incluyendo Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand y The Venetian Resort Las Vegas.

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

El SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE:SPYD) sigue el rendimiento total del Índice de Dividendos Altos S&P 500. Las principales tenencias del fondo incluyen AbbVie (NYSE:ABBV), AT&T (NYSE:T), Consolidated Edison (NYSE:ED), Invesco (NYSE:IVZ) y Franklin Resources (NYSE:BEN), entre muchos otros.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

El inversor que gana alrededor de $4,300 en dividendos mensuales tenía en su cartera el Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSE:SCHD). El ETF de renta de dividendos de Schwab sigue el índice Dow Jones U.S. Dividend 100 y proporciona exposición a algunas de las principales acciones de dividendos que cotizan en Estados Unidos, incluyendo AbbVie, Cisco (NASDAQ:CSCO), Pfizer (NYSE:PFE), Amgen (NASDAQ:AMGN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY) y Home Depot (NYSE:HD). Dado que las tenencias de SCHD son principalmente pagadoras de dividendos conservadoras, es adecuado para inversores cerca de la jubilación que buscan ingresos de dividendos consistentes.

