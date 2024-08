Hombre culpable de enviar a su hijo de 17 años a matar a un rapero.

Un hombre fue declarado culpable por un jurado de Los Ángeles el miércoles de enviar a su hijo de 17 años a matar al rapero PnB Rock. Freddie Trone, 42 años, fue encontrado culpable de múltiples cargos, incluido asesinato, dos cargos de robo en segundo grado y un cargo de conspiración para cometer robo, después de que el rapero de hip-hop de Filadelfia fuera asesinado a tiros en septiembre de 2022. El rapero estaba comiendo en un restaurante Roscoe’s Chicken and Waffles en Los Ángeles con su novia, que es la madre de su hijo de cuatro años, cuando el adolescente, usando una máscara de esquí, entró al restaurante, exigió las joyas del artista y disparó. La policía dijo que el adolescente se llevó objetos de la víctima y luego huyó en un coche de escape esperando, que se acusaba de conducir a Trone, según los medios locales. PnB sufrió múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en un hospital local menos de una hora después. Los fiscales durante el juicio argumentaron que el adolescente actuaba bajo las órdenes de su padre mientras que el equipo de defensa de Trone dijo que solo era un cómplice después de los crímenes. El adolescente, que ahora tiene 19 años, también fue arrestado por cargos de asesinato y robo en el caso pero, según los medios locales, aún no se ha considerado competente para ser juzgado. Un tercer hombre, Tremont Jones, fue acusado en el caso y declarado culpable de dos cargos de robo en segundo grado y un cargo de conspiración para cometer un robo. Tanto Jones como Trone están programados para ser sentenciados el 27 de agosto. Durante el juicio de Trone, el Fiscal Adjunto Timothy Richardson le dijo a los jurados que Trone condujo a su hijo en un “acto coordinado” para robar joyas caras, argumentando que el motivo se trataba de “medio millón de dólares en joyas”, según Fox 11 en Los Ángeles. Los fiscales detallaron que Jones había visto al rapero en el restaurante y le pasó información a Trone sobre qué joyas llevaba el artista, informó el medio. El equipo de defensa de Trone argumentó que él no estaba allí y nunca le dijo a su hijo o a nadie que hiciera algo. Su abogado afirmó que los fiscales se habían centrado en la persona equivocada y dijo que la raza había jugado un papel en su condena, informó Fox 11. “La justicia se ha hecho para el Sr. Allen y su familia que han soportado un dolor inimaginable al perder a un ser querido a tanta violencia sin sentido,” dijo el Fiscal de Distrito Gascón el miércoles después de las condenas. “Que esto sirva como un claro mensaje para cualquiera que amenace la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad: nuestra oficina perseguirá implacablemente cargos y trabajará incansablemente para llevar a los infractores ante la justicia.” La novia del rapero, Stephanie Sibounheuang, dijo que PnB le salvó la vida en el incidente, escribiendo en Instagram después del ataque: “No se suponía que estuviera aquí pero por él, estoy. Describió las consecuencias traumáticas del tiroteo, no poder ir con él en una ambulancia y ser obligada a abandonar el restaurante mientras la policía investigaba. “Me siento tan vacía”, escribió después del ataque. “Mi mundo ahora es oscuro. Mi corazón está roto por los niños.” PnB, cuyo verdadero nombre es Rakim Hasheem Allen, se hizo famoso con el lanzamiento de su éxito de 2016 Selfish y colaboró con artistas como Ed Sheeran. Los homenajes llegaron para PnB después de su muerte, de artistas como Drake, quien publicó una foto de los dos juntos en su historia de Instagram. El rapero Offset publicó un tributo en Twitter instando a los seguidores a rezar por los dos hijos de PnB, mientras que Nicki Minaj lo llamó “un placer trabajar con él.” PnB Rock nació en Filadelfia en 1991, grabando dos álbumes de estudio, Catch These Vibes y Trapstar Turnt PopStar. Lanzó su canción final, Luv Me Again, solo dos días antes del tiroteo.