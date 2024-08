Hombre arrestado por escalar la Torre Eiffel

Un hombre fue arrestado por subir a la Torre Eiffel el domingo, horas antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, según informó la policía de París a la BBC. El hombre fue visto trepando la torre alrededor de las 14:45 hora local (13:45 BST) y los oficiales intervinieron de inmediato y lo arrestaron, dijo la policía. No había más detalles disponibles de inmediato sobre la motivación y nacionalidad del hombre. Videos en redes sociales muestran a un hombre sin camisa escalando la torre justo encima de los aros olímpicos que la han adornado durante los juegos de verano. En otro video, el hombre es escoltado por la policía, con las manos esposadas detrás de la espalda, y le dice a un espectador: “¡Qué calor hace, verdad?” La Agencia AP informó que la policía francesa evacuó la zona alrededor de la Torre Eiffel durante el incidente, mientras que CNN también informó que la torre fue evacuada, citando a la policía. La BBC no pudo verificar de manera independiente las evacuaciones ni si aún estaban en vigor a las 16:00. La Torre Eiffel fue el centro de atención del gran final de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, pero no se esperaba que apareciera en la ceremonia de clausura más tarde ese domingo.