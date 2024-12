Hombre arrestado intentando contrabandear más de 100 inmigrantes ilegales a los EE. UU. en un remolque

Un hombre de Texas está siendo acusado de intentar contrabandear más de 100 inmigrantes ilegales a los EE. UU. en un remolque de camión cerrado bloqueado.

Juan Manuel Aguirre, 49 años, está enfrentando un cargo de conspiración para transportar a un extranjero indocumentado dentro de los Estados Unidos y el transporte de un extranjero indocumentado dentro de los Estados Unidos con fines de lucro, según un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas el lunes.

Aguirre, un residente de la ciudad del sur de Texas de Laredo, fue observado por las autoridades cargando un grupo grande de migrantes en un remolque blanco en un estacionamiento de un almacén el 2 de diciembre. Después de que partió, las autoridades realizaron una parada de tráfico al camión blanco que transportaba el remolque y supuestamente encontraron a 101 inmigrantes indocumentados, incluidos 12 menores no acompañados, amontonados en su interior.

La declaración del Departamento de Justicia dijo que dos de los migrantes informaron tener dificultades para respirar y temían por sus vidas debido a las condiciones en el remolque.

Aguirre enfrenta 10 años de prisión por cada uno de los tres cargos y multas de hasta $250,000.

El número de individuos condenados por delitos de contrabando de extranjeros en EE. UU. ha aumentado constantemente bajo la administración Biden, alcanzando 4,731 en el año fiscal 2023, según los datos más recientes de la Comisión de Sentencias de EE. UU.

Los cinco principales distritos para el contrabando de personas se encuentran todos a lo largo de la frontera sur. Con Texas representando más del 60% de la frontera de EE. UU. con México, los dos principales distritos para el contrabando de personas estaban ambos en Texas.

Hubo 64,124 casos de delitos de contrabando de extranjeros reportados en 2023. Aproximadamente el 10% de los casos de contrabando de extranjeros involucran a menores no acompañados.

En octubre, la fuente de noticias local KGNS informó de un preocupante aumento en incidentes de contrabando de personas en Laredo, lo que resultó en persecuciones de vehículos de alto riesgo y otras situaciones peligrosas.

Hace poco, el gobernador de Texas, Greg Abbott, lanzó una nueva campaña de anuncios en vallas publicitarias en México y América Central para advertirles a los posibles migrantes ilegales sobre los peligros de intentar cruzar a los EE. UU. ilegalmente.

“Estamos aquí para exponer la verdad a los inmigrantes que están pensando en venir aquí, la verdad sobre los traficantes que asaltan a tantas mujeres y niños en el camino”, dijo el gobernador. “El mensaje es: no arriesguen un viaje peligroso solo para ser arrestados y deportados.”