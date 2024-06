Hombre armado del Club Q condenado a cadena perpetua

Hace 6 horas

Por Jessica Murphy, BBC News

The Denver Post via Getty Images

El tirador en masa que mató a cinco personas en un club nocturno LGBTQ de Colorado en 2022 fue condenado a múltiples cadenas perpetuas el martes.

Anderson Aldrich se declaró culpable de 50 crímenes de odio federales y fue condenado a 55 cadenas perpetuas. También se declaró culpable de 74 crímenes de odio y violaciones de armas de fuego y fue condenado a otros 190 años.

El joven de 24 años entregó su declaración el martes como parte de un acuerdo con los fiscales federales para evitar la pena de muerte.

Aldrich, de 24 años, ya se había declarado culpable de cargos estatales y está cumpliendo cinco cadenas perpetuas relacionadas con el tiroteo en el Club Q.

La jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Charlotte Sweeney sentenció a Aldrich mientras las familias de las víctimas y sobrevivientes del ataque miraban.

“Esta comunidad es más fuerte que tu armadura, más fuerte que tus armas y más fuerte que tu odio”, le dijo la jueza a Aldrich después de su condena, agregando que su declaración de culpabilidad incluía que atacó el club por la “identidad de género o orientación sexual real o percibida” de las víctimas.

En junio de 2023, Aldrich recibió cinco cadenas perpetuas, así como 46 cadenas de 48 años consecutivos por cargos estatales de intento de asesinato.

El agresor se declaró no culpable de crímenes de odio en ese caso.

Aldrich, quien según sus abogados se identifica como no binario y usa los pronombres they y them, visitó Club Q varias veces antes del ataque y había expresado previamente odio hacia la policía, personas LGBT y minorías, según los fiscales.

En una declaración en enero, los fiscales calificaron de “intencional, maliciosa y premeditada” el ataque de Aldrich al Club Q.

En la noche del 19 de noviembre, Aldrich ingresó al club, uno de los bares LGBT más populares de Colorado Springs, y abrió fuego.

Los cinco fallecidos en el tiroteo fueron Daniel Aston, 28 años; Kelly Loving, 40 años; Ashley Paugh, 35 años; Derrick Rump, 38 años; y Raymond Green Vance, 22 años.

Los fiscales estadounidenses dicen que 19 personas resultaron heridas en el tiroteo.

La matanza terminó después de que los clientes del club sometieran al agresor hasta que llegó la policía.

Aldrich había utilizado “computadoras, proveedores de servicios de internet, plataformas de venta minorista en línea, plataformas de procesamiento de pagos financieros en línea y transportistas de correo comercial interestatal, para adquirir componentes de armas de fuego, municiones y equipamiento táctico” para prepararse para el ataque, dijo la oficina del fiscal de EE. UU.