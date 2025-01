Hombre argentino arrestado tras ser acusado de suministrar drogas a Liam Payne antes de la impactante muerte del cantante.

Un camarero que fue acusado el mes pasado en conexión con la muerte de Liam Payne ha sido arrestado en Argentina por presuntamente venderle cocaína al difunto cantante. Braian Nahuel Paiz fue arrestado el viernes 3 de enero en su casa en las afueras de Buenos Aires, cuatro días después de que fuera acusado en la muerte de Payne por la Oficina del Fiscal Nacional Penal y Correccional de Argentina, confirmó su abogado Fernando Madeo Facente a PEOPLE. Enfrenta entre cuatro y 15 años de prisión. Tanto él como Facente han mantenido la inocencia de Paiz, con Paiz diciendo a la emisora de noticias local Telefe Noticias en noviembre que si bien él y Payne consumieron drogas juntos, él no suministró las drogas y nunca aceptó dinero del famoso. Facente, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentario de PEOPLE, llamó a Paiz “inocente” durante una aparición el 20 de diciembre en el programa argentino El diario de Mariana. “Ha consumido [drogas] durante algún tiempo. Lo dice abiertamente”, dijo Facente. “[Paiz y Payne] hablaban de muchos temas. De hecho… él es fan de One Direction de toda la vida. Tenía afecto por Liam y lo respetaba. Aprovechó la oportunidad del encuentro en el restaurante donde trabajaba. Intercambiaron mensajes, tuvieron conversaciones extensas y fluidas, hablaron de muchos temas. En un momento dado hablaron de tener un encuentro personal, de pasarlo bien, de divertirse, tener un encuentro íntimo y privado”. Paiz fue uno de los cinco acusados el 30 de diciembre por la Oficina del Fiscal Nacional Penal y Correccional de Argentina. En un comunicado de prensa, los funcionarios anunciaron cargos de homicidio culposo contra el gerente y el recepcionista del hotel CasaSur, así como un amigo de Payne. La BBC identificó a los acusados como Gilda Martin, Esteban Grassi y Roger Nores, respectivamente. La oficina del fiscal también anunció que un empleado del hotel, identificado como EDP, y un camarero, llamado BNP, fueron acusados de suministrar drogas. La BBC identificó a los hombres como Ezequiel Pereyra y Paiz. El comunicado dijo que se sospecha que Paiz vendió cocaína a Payne dos veces el 14 de octubre, dos días antes de su muerte. Nores fue acusado de homicidio culposo después de presuntamente “no cumplir con sus deberes de cuidado, asistencia y ayuda” hacia Payne después de que lo “abandonara” sabiendo que sufría de “múltiples adicciones”. Martin está siendo acusada de homicidio culposo por presuntamente no impedir que Payne fuera llevado a su habitación de hotel justo antes de su muerte. Grassi, por otro lado, fue acusado de homicidio culposo por presuntamente pedir a tres personas que “arrastrasen” a Payne, que no podía mantenerse en pie por sí solo, a su habitación, en lugar de mantenerlo a salvo, según el comunicado. Las autoridades dijeron previamente en un comunicado de prensa que Payne “no estaba plenamente consciente o experimentaba un estado de disminución o pérdida notable de la conciencia en el momento de la caída”. En los momentos previos a su muerte y en el período de al menos sus últimas 72 horas, Payne tenía rastros de “consumo polidrogas de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su cuerpo”, dijo el comunicado de las autoridades en Argentina. El cantante fue enterrado el 20 de noviembre en un funeral en el campo inglés al que asistieron la novia Kate Cassidy y los ex compañeros de banda de One Direction Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan.