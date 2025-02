Hombre admite quemar una copia del Corán en Manchester.

Martín Frost, de 47 años, fue filmado sosteniendo una bandera de Israel antes de arrancar páginas del libro sagrado islámico y prenderle fuego en Manchester el sábado (1 de febrero).

Había publicitado el evento en línea de antemano, y fue transmitido en las redes sociales, según lo escuchó el Tribunal de Magistrados de Manchester.

El “desencadenante” de sus acciones fue la muerte de su hija en el conflicto israelí que había afectado su salud mental, según se supo en la corte.

Frost, de Barkway Road, Stretford, Greater Manchester, se declaró culpable de un cargo de hostigamiento o alarma intencionalmente agravado racial o religiosamente para Fahad Iqbal, al mostrar alguna escritura, signo u otra representación visible que era amenazante, abusiva o insultante, causando así hostigamiento, alarma o angustia a esa u otra persona.

Robin Lynch, fiscal, dijo al tribunal que una multitud de simpatizantes se reunió cerca del memorial de Glade of Light, dedicado a los 22 asesinados en el atentado de la arena de Manchester en 2017, el sábado por la tarde, cuando Frost comenzó a arrancar páginas del Corán.

El memorial de Glade of Light en Manchester

El Sr. Lynch dijo que un transeúnte intentó intervenir, pero Frost luego gritó: “Esto es lo que pienso de tu Corán. El islam no tiene lugar en la sociedad civil”.

El fiscal continuó: “Luego arrancó páginas y dijo que esas páginas hablan de la pedofilia y prendió fuego a esa página.”

Frost luego arrojó el libro al río cercano y fue arrestado cuando llegó la policía.

El acusado le dijo a los agentes que estaba demostrando solidaridad con otro activista antiislámico en Suecia, que fue asesinado recientemente después de quemar un Corán.

Una declaración de impacto de la víctima de la persona que intentó intervenir, dijo: “Me sorprendió, me sentí disgustado y ofendido. Soy musulmán. Todavía no puedo creer que alguien haría esto. Cuando comenzó a quemar el Corán, mi corazón estaba a punto de estallar. Esta es la emoción más intensa que he sentido”.

Zoe Earle, defendiendo a Frost, quien estaba llorando de pie en el banquillo, dijo: “Está extremadamente angustiado por la angustia que ha causado a otros como resultado de esto. Necesita más ayuda y apoyo.

“Lo que desencadenó lo sucedido recientemente es que su hija fue asesinada en el conflicto israelí. Su muerte ha tenido un impacto significativo en su salud mental.

“Su salud mental está claramente empeorando en los últimos seis meses.”

El tribunal escuchó que Frost tiene 20 condenas anteriores por 47 delitos, pero nada de naturaleza similar al delito de orden público del sábado.

La jueza Margaret McCormack pidió un informe previo a la sentencia antes de dictar sentencia.

Le dijo a Frost que lamentaba la pérdida de su hija, pero agregó: “El Corán es un libro sagrado para los musulmanes y tratarlo como lo hizo causará extrema angustia.

“Este es un país tolerante, pero simplemente no toleramos este comportamiento.”

Puso en libertad bajo fianza a Frost con la condición de que no publique nada más en las redes sociales.

Frost será sentenciado el 29 de abril.

