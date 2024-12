Hombre admite dirigir estación de ‘policía’ secreta china en Nueva York.

La avanzada, que ocupaba todo un piso sobre un puesto de ramen, sí ofrecía servicios básicos como renovar las licencias de conducir de los ciudadanos chinos, pero también ayudaba a Beijing a identificar a activistas pro-democracia que vivían en los EE. UU., dicen las autoridades federales. Matthew Olsen, un fiscal asistente en el Departamento de Justicia de los EE. UU., calificó el intento de operar la estación de policía no declarada en el extranjero como “una clara afrenta a la soberanía estadounidense y un peligro para nuestra comunidad que no será tolerado”. La estación fue cerrada en el otoño de 2022 después de que el Buró de Investigaciones Federales iniciara una investigación. Pero Chen y Lu destruyeron mensajes de texto que intercambiaron con un oficial de la MPS cuando se enteraron de la investigación, según dijeron los fiscales. Los hombres, que son ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados en abril del año pasado. El miércoles, Chen, de 60 años, se declaró culpable de conspirar para actuar como agente de China, y enfrenta hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el próximo año. El reconocimiento de culpa de Chen es un “duro recordatorio de los insidiosos esfuerzos tomados por el gobierno [chino] para amenazar, hostigar e intimidar a aquellos que hablan en contra de su Partido Comunista”, dijo Robert Wells, director ejecutivo asistente de la División de Seguridad Nacional del FBI, en un comunicado. Lu, de 59 años, se ha declarado no culpable y está esperando juicio. Los fiscales lo acusan de hostigar a un presunto fugitivo chino para que regrese a China y de ayudar a localizar a un activista pro-democracia en California en nombre del Partido Comunista.