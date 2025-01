Hombre acusado de provocar incendio en la oficina del congresista de Wisconsin motivado por la prohibición de TikTok, según la policía.

Un hombre acusado de provocar un incendio en un centro comercial en Wisconsin donde se encuentra la oficina de un congresista, le dijo a las autoridades que estaba motivado por la prohibición federal de TikTok.

La oficina del representante republicano Glenn Grothman, quien votó en abril pasado a favor de un proyecto de ley que exigía a la empresa matriz de TikTok, con sede en China, vender sus operaciones en Estados Unidos antes del domingo para evitar ser prohibida en Estados Unidos, se encontraba en el centro comercial en Fond du Lac.

El incendio en un centro comercial en Fond du Lac, Wisconsin, fue iniciado por un joven de 19 años que dijo a las autoridades que estaba motivado por la prohibición federal de TikTok.

El incendio fue reportado por primera vez alrededor de la 1 a.m. del domingo. El equipo de rescate contra incendios de la ciudad de Fond du Lac dijo en una publicación en Facebook que los agentes de policía utilizaron extintores para mantener a raya el fuego hasta que llegaron los cuerpos de bomberos.

El incendio comenzó fuera del edificio, que estaba desocupado en ese momento, y causó daños menores antes de ser extinguido. No se reportaron heridos.

Un hombre de 19 años de Menasha, cuyo nombre no fue revelado, estaba bajo custodia y será acusado de incendio provocado, dijeron las autoridades. Dijeron que fue arrestado después de ser visto cerca del centro comercial observando el incendio.

“Estamos aliviados de que nadie resultara herido y la oficina estaba desocupada en el momento del incendio. Los actos de violencia, en cualquier forma, no son tolerados, y seguimos comprometidos a proteger la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”, dijo el jefe de policía Aaron Goldstein en un comunicado. “Agradezco la rápida respuesta de nuestros agentes para ayudar a sofocar el fuego y también localizar al sospechoso de este incendio”.

Grothman dijo que estaba al tanto del incendio pero no tenía comentarios inmediatos.

El sábado por la noche, la popular plataforma de intercambio de videos cerró voluntariamente sus operaciones en Estados Unidos en respuesta a la inminente prohibición por preocupaciones sobre sus vínculos con China. El cierre solo duró unas horas y la compañía restauró el servicio el domingo después de que el presidente electo Donald Trump prometiera emitir una orden ejecutiva para restaurar la aplicación.