Hombre acusado de asesinato e incendio provocado en el asesinato del metro de Nueva York.

La BBC ha contactado al abogado del señor Zapeta para hacerle comentarios.

La policía dice que la mujer estaba sentada en un tren estacionario en la Estación de Coney Island-Stillwell Avenue en Brooklyn el domingo por la mañana cuando fue abordada por un hombre que usó un encendedor para encender su ropa.

No hubo interacción entre la pareja antes del ataque y la policía cree que no se conocían.

Los oficiales apagaron la llama, pero la mujer murió en el lugar.

El hombre se bajó del tren mientras los oficiales de policía en patrulla en la estación se apresuraban al fuego, pero no huyó inmediatamente y su rostro fue capturado en las cámaras corporales de la policía.

En una conferencia de prensa a principios de esta semana, la Comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, describió el incidente como “uno de los crímenes más depravados que una persona podría cometer contra otra persona”.

“Sin que los oficiales que respondieron lo supieran, el sospechoso había permanecido en la escena y estaba sentado en un banco en el andén justo afuera del vagón del tren,” dijo la Sra. Tisch.

El sospechoso luego abandonó la escena, y las autoridades dicen que tres estudiantes de secundaria lo reconocieron más tarde en imágenes distribuidas por la policía.

El señor Zapeta, que es originario de Guatemala, fue deportado de los Estados Unidos en 2018 y luego volvió a ingresar al país ilegalmente, dijeron las autoridades de inmigración.

En una audiencia preliminar el martes, el fiscal Ari Rottenberg dijo que el señor Zapeta le dijo a los investigadores que había estado bebiendo y no recordaba el incidente, pero se identificó a sí mismo en fotos y videos de vigilancia que muestran el fuego siendo encendido.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha instado a las autoridades federales a también acusar al señor Zapeta de incendio provocado, además de los cargos estatales que enfrenta actualmente. En un comunicado, el alcalde dijo: “Encender a otra persona y verla arder viva refleja un nivel de maldad que no se puede tolerar.”

Se celebró una vigilia el jueves por la noche en honor a la víctima, quien fue quemada tan gravemente que la policía ha tenido dificultades para identificarla.

Información falsa y no verificada sobre ella, incluida una foto falsa generada por inteligencia artificial, ha estado circulando en línea. El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, dijo a los periodistas el viernes que las autoridades aún están trabajando para identificar a la mujer mediante huellas dactilares y ADN.

El señor Zapeta debe regresar al tribunal el 7 de enero, dijeron los fiscales.