Hochul considera la alcaldía de Cuomo – Mundo en Línea

TODOS SOMOS AMIGOS AHORA: La Gobernadora Kathy Hochul se compromete a trabajar con una futura administración de Andrew Cuomo, si la especulada candidatura de su ex jefe a la alcaldía resulta exitosa.

“Mi naturaleza es trabajar con quienquiera que esté en el cargo, ya sea el presidente de Estados Unidos, otros gobernadores o alcaldes”, dijo la gobernadora cuando le preguntaron si apoya la posible candidatura de Cuomo a la alcaldía.

“Seguiré ese camino”, agregó.

Hochul, quien estaba en Long Island para presentar una propuesta para proporcionar almuerzos gratuitos para todos los estudiantes de K-12 en el estado (más abajo se detalla), hizo los comentarios luego de un nuevo reporte de POLITICO que señala que Cuomo continúa preparando el terreno para su candidatura a la alcaldía.

El reporte del jueves detalla cómo se espera que Cuomo contrate a Charlie King, socio de la firma de consultoría y cabildeo Mercury Public Affairs con sede en Manhattan.

Hochul ha disfrutado de una relación amigable con el alcalde Eric Adams, incluso mientras lucha contra cargos federales de corrupción que podrían convertirse en cargos aún peores. Ella optó por no destituirlo, un poder que posee, después de su acusación en septiembre, a cambio de que despidiera a los asesores principales involucrados en escándalos.

“Mi trabajo como gobernadora de este gran estado es trabajar con quien los votantes elijan como alcalde de la Ciudad de Nueva York”, dijo Hochul, aún en respuesta a la pregunta sobre Cuomo. “He demostrado eso. He tenido una mejor relación con el alcalde de Nueva York que probablemente ninguno de mis predecesores. Ha sido colaborativa, porque reconozco una cosa: ambos representamos a las mismas personas”.

Cuomo, cuya propia rivalidad con el exalcalde Bill DeBlasio se ha convertido en leyenda, se negó a comentar para esta historia. Su equipo continúa evitando confirmar que las filtraciones de noticias sobre su aparente campaña incipiente para la alcaldía signifiquen que realmente está postulando.

(Jewish Insider también informó en noviembre que el equipo de Cuomo se está preparando para postularse y está creando un grupo de gastos independientes.)

“Todo esto sigue siendo prematuro, pero Andrew Cuomo siempre será un chico de Queens que ama Nueva York, está profundamente preocupado por su dirección y siempre ayudará de cualquier manera que pueda”, dijo Azzopardi a nuestro colega Nick Reisman en respuesta a la noticia de Mercury Public Affairs. También insistió en que “nada ha cambiado y aparentemente tampoco lo ha hecho el rumor en todo su esplendor”.

Cuando se le preguntó si apoyaría a Adams en las elecciones de junio, Hochul vaciló: “No soy una votante en la Ciudad de Nueva York”, dijo, eludiendo la pregunta hipotética.

Los comentarios de la gobernadora, sobre el presidente electo Donald Trump, Adams y Cuomo (a quien Cuomo ha insistido en que son todos iguales), se producen mientras continúa señalando un pacto de no agresión con todos después de abandonar rápidamente una postura de resistencia contra Trump.

Si recuerdan, al día siguiente de las elecciones, Hochul organizó una conferencia de prensa para criticar a Trump junto con la fiscal general Letitia James, donde James dijo que estaban “listas para contraatacar”.

Pero inmediatamente después, su postura se suavizó, una prerrogativa que parece haber sido consolidada por su “larga”, “cordial” y “muy productiva” llamada telefónica con Trump al día siguiente.

Desde la tierna charla de la pareja, la gobernadora se comprometió a trabajar con, no a obstruir, los esfuerzos de la administración Trump, incluso prometiendo ser “la primera en llamar a ICE” para deportar a los inmigrantes que infrinjan la ley cuando le preguntaron sobre el plan de deportación masiva de Trump.

Mientras es amable con los tres hombres investigados por crímenes, aún debe enfrentar un desafío del representante demócrata Ritchie Torres y del representante republicano Mike Lawler, quienes están haciendo todo lo posible para aumentar la especulación de que se postularán en su contra por la gobernación en 2026.

“El cambio de opinión sobre Cuomo es el último cambio de dirección del principal cambia casacas en la política de Nueva York”, escribió Torres a Playbook. “Así como Kathy Hochul estaba a favor del peaje de congestión antes de estar en contra de él antes de estar a favor, Hochul estaba a favor de Cuomo antes de estar en contra de él antes de estar a favor de él”.

Lawler también comentó: “El nuevo acto de ‘Kumbaya Kathy’ de la gobernadora Hochul es risible”, dijo. “La gente sensata en ambos partidos sabe que no trabaja con, ni escucha a, nadie que no esté de acuerdo con ella y sus malas ideas. Si lo hiciera, no estaríamos lidiando con el peaje de congestión, las ciudades santuario o la libertad bajo fianza sin efectivo.” – Jason Beeferman

TÚ RECIBES UN ALMUERZO, Y TÚ RECIBES UN ALMUERZO…: Nueva York está a punto de convertirse en el noveno estado de la nación que proporciona almuerzos y desayunos gratuitos a todos los estudiantes de K-12, independientemente de sus ingresos.

“Estoy proponiendo comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes en Nueva York, brindando a los niños la sustancia que necesitan y devolviendo más dinero a los bolsillos de los padres”, dijo la gobernadora hoy.

El anuncio es el último de una tríada de propuestas de asequibilidad que Hochul está presentando antes de su Estado de la Unión.

Hochul ha centrado durante mucho tiempo la asequibilidad desde su posición en Albany, pero el énfasis reciente en “devolver dinero a tus bolsillos” se produce después de que la decisiva victoria de Trump sobre la vicepresidenta Kamala Harris revelara pérdidas de apoyo demócrata entre los votantes de clase trabajadora en la mayoría de los grupos demográficos

“Es solo una declaración de nuestros valores”, dijo Hochul. “Ayudar a poner más dinero en los bolsillos de los padres, familias de innumerables maneras. Esta es solo una de las otras iniciativas que anunciaremos en mi Estado de la Unión el martes”.

La nueva iniciativa de la gobernadora, conocida como Comidas Escolares Gratuitas Universales, eliminaría cualquier requisito de ingresos, ampliando la elegibilidad a casi 300,000 alumnos adicionales.

La inversión en el programa estatal de comidas gratuitas para estudiantes, por el cual la asambleísta Jessica González-Rojas y la senadora estatal Michelle Hinchey han luchado por expandir en los últimos dos años, significa que alrededor de 2.7 millones de estudiantes tendrán derecho a comidas gratuitas.

“Reducir el estigma es muy importante”, dijo Rojas. “Hemos escuchado sobre tantos niños que son ridiculizados, familias que se avergüenzan de hacer todo este esfuerzo y recibir esa atención, porque solo quieren que sus hijos aprendan y no se centren en los desafíos que enfrentan”, dijo Rojas.

“Estos límites arbitrarios que tenemos para las cosas, solo porque es posible que no califiques no significa que tu familia no esté al borde y luchando”, dijo Hinchey.

Se espera que la iniciativa cueste $340 millones y entre en vigencia en el año escolar 2025-26, según la oficina de la gobernadora. – Jason Beeferman y Madina Touré

ESTAR (ALLÍ) O NO ESTAR: Adams está abierto a asistir a la inauguración de Trump el 20 de enero, pero su aliada en Albany se queda en su lugar.

Jen Goodman, portavoz de la campaña de Hochul, confirmó hoy que la gobernadora no asistirá a la ceremonia de juramentación de Trump en Washington.

Adams y Hochul son demócratas moderados que han trabajado bien juntos. Pero Adams, que enfrenta una acusación federal de cinco cargos de felonía, ha actuado con cautela en el mundo de Trump.

A diferencia de la gobernadora, Adams no fue un defensor vocal del presidente Joe Biden o la vicepresidenta Kamala Harris cuando esta última lo reemplazó en la cima de la boleta. Adams también se reunió con el próximo zar fronterizo de Trump, Tom Homan, y ha sido crítico con la forma en que Biden ha manejado la política de inmigración. (Hochul ha estado virtualmente alineada con la administración Biden en este tema y ha culpado a los republicanos por un proyecto de ley de seguridad fronteriza frustrado el año pasado).

La inauguración coincidirá con el Día de Martin Luther King Jr. y los prominentes funcionarios de Nueva York suelen reunirse en la celebración del líder de los derechos civiles en la National Action Network de Al Sharpton en Harlem.

Hochul no ha revelado sus planes para el 20 de enero, pero también se espera que presente su presentación del presupuesto estatal en Albany al día siguiente. – Nick Reisman

PELEA FISCAL AMARGA: El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, está marcando una línea en la arena en la acalorada batalla para levantar el límite de la deducción fiscal estatal y local, o SALT, mientras que los republicanos de la Cámara se reunirán el sábado con Trump para argumentar a favor de un aumento.

Schumer quiere una eliminación completa, punto final.

Los representantes Mike Lawler, Nick LaLota, Nicole Malliotakis, Andrew Garbarino y sus colegas de Nueva Jersey y California ven un aumento sustancial en el límite actual de $10,000 por hogar como una oferta inicial realista a la luz de la contención por venir sobre la renovación del paquete de recortes fiscales más amplio.

Pero Schumer y otros demócratas, incluida Hochul, están defendiendo la restauración total como su posición. El senador senior adelantó la estrategia demócrata el viernes en comentarios a la proempresarial Asociación de Long Island.

“El presidente electo Trump y muchos miembros del Congreso del sur y medio oeste que promovieron el injusto límite del SALT en su ley fiscal de 2017 ahora están teniendo segundas ideas, y tenemos que aprovechar eso”, dijo a la comunidad empresarial en un área suburbana donde el SALT es un tema muy importante. “Ha habido muchas conversaciones esta semana sobre varios aumentos potenciales a los límites del SALT de Trump, pero recuerden: si no los renovamos, entonces el límite del SALT de Trump expirará … y este ataque a los contribuyentes de Nueva York terminará para siempre”.

Mientras los republicanos de la Cámara de Estados con altos impuestos hacen su caso sobre el SALT, también se han asegurado de culpar a los líderes demócratas de esos estados, incluida Hochul, por los impuestos onerosos que hacen que la deducción sea tan crucial en primer lugar. – Emily Ngo

— DECLARACIÓN DE CULPABILIDAD: El empresario de la construcción turcoamericano Erden Arkan se declaró culpable el viernes de hacer donaciones interpuestas a la campaña del alcalde Eric Adams. (POLITICO)

— MENOS TERRIBLES DOS: Los padres de la ciudad están iniciando una campaña para presionar a la Alcaldía para que financie el cuidado infantil universal gratuito para los niños de 2 años. (Daily News)

— NO ME DES REFUGIO: La ciudad está cerrando 10 albergues para migrantes a medida que la tasa de llegadas de solicitantes de asilo continúa alcanzando nuevos mínimos. (New York Post)

