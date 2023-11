H&M reabrirá sus tiendas en Ucrania en noviembre — Ministerio de Relaciones Exteriores.

La multinacional sueca de moda H&M reabrirá sus tiendas en Ucrania en noviembre, después de haberlas cerrado al comienzo de la invasión a gran escala de Rusia, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania a través de Telegram el 1 de noviembre.

“Esta semana, nuestros diplomáticos en Estocolmo recibieron la confirmación final de que las sucursales de H&M afectadas en Ucrania, que fueron cerradas debido a la invasión rusa a gran escala, comenzarán a reabrir en noviembre de este año”, dice el mensaje.

El ministerio destacó que el regreso de grandes empresas internacionales, incluyendo H&M, IKEA y otras, constituye una de las metas diplomáticas de Ucrania y es una de las decisiones más esperadas por parte de los ucranianos.

“También es una señal de confianza en la victoria de Ucrania y la fiabilidad de la asociación con nuestro país”, agregó el mensaje.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, comentó que “el regreso de IKEA está en marcha activamente y espero tener buenas noticias al respecto pronto”.

Siguiendo el ejemplo de H&M, el grupo español Inditex, que opera tiendas de las marcas Zara, Bershka, Stradivarius, P&B y Massimo Dutti, también podría reabrir sus sucursales en Ucrania.

Leer el artículo original en The New Voice of Ukraine