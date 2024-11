Historia del indulto al pavo de Acción de Gracias: Cuando la Casa Blanca comenzó la tradición festiva de larga data

El tradicional acto de indultar al pavo de la Casa Blanca en Acción de Gracias, formalizado hace 77 años, tiene sus orígenes en décadas anteriores.

Desde los años 1800, ha sido costumbre regalarle un pavo al presidente en funciones como gesto festivo, con varios presidentes insinuando que el ave estaría en su menú de Acción de Gracias.

Sin embargo, en las últimas décadas, los presidentes en funciones lanzaron una nueva tradición de “indultar” al ave, básicamente salvando su vida y asegurando que pasará el resto de su tiempo en una granja.

El pavo es llevado a Washington, D.C., durante la semana de Acción de Gracias, se hospeda en el lujoso Hotel Willard y eventualmente es “perdonado” por el presidente. Sin embargo, según los archivos de la Casa Blanca de Obama, la historia del momento exacto en que comenzó el indulto “se vuelve complicada”.

El presidente George H.W. Bush participa en la presentación e indulto del Pavo Nacional de Acción de Gracias en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. (IMÁGENES HUM)

Según los archivos nacionales de George Bush, el ex presidente Lincoln salvó la vida del pavo de Acción de Gracias a petición de su hijo, Tad Lincoln.

El pavo de la Casa Blanca volvió a ser perdonado en 1947, cuando el ex presidente Truman comenzó una tradición anual de que el animal fuera regalado por la Federación Nacional del Pavo.

Sin embargo, la Biblioteca y Museo Truman declararon que no han “encontrado documentos, discursos, recortes de periódicos, fotografías u otros registros contemporáneos en nuestros archivos que hagan referencia a Truman indultando a un pavo que recibió como regalo en 1947, o en cualquier otro momento durante su presidencia”.

En 1963, el ex presidente Kennedy también decidió salvar la vida del pavo de Acción de Gracias de ese año, diciendo “vamos a dejarlo crecer”.

La primera dama Melania Trump observa mientras el presidente Trump le otorga un indulto presidencial al Pavo Nacional de Acción de Gracias “Corn” durante el evento tradicional en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca el 24 de noviembre de 2020. (Chip Somodevilla)

El ex presidente Reagan lo hizo informalmente durante la ceremonia de 1987. A Reagan le preguntaron los reporteros sobre la posibilidad de indultar a individuos del escándalo Irán-Contra, pero señaló al pavo y dijo que lo “indultaría” en su lugar.

Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando el ex presidente George H. W. Bush presentó oficialmente al pavo con un “indulto” presidencial, una tradición anual que ha sido honrada en las últimas décadas.

“Permítanme asegurarle a este pavo y a este buen Tom Turkey que no terminará en la mesa de nadie, no a este chico. Le concedo un indulto presidencial a partir de ahora y le permitiré vivir sus días en una granja infantil que no está lejos de aquí”, dijo Bush en 1989.

Desde Bush, cada presidente ha participado en la ceremonia de indulto del pavo como parte de la celebración de Acción de Gracias de la Casa Blanca.

El presidente Biden ha indultado dos pavos durante los últimos tres años. Participó en el 77º indulto anual del pavo el lunes, el último de su presidencia, perdonando a “Peach” y “Blossom” en el Jardín de Rosas en el Patio Sur de la Casa Blanca.

El presidente Obama indulta a un pavo llamado “Courage” en el Pórtico Norte de la Casa Blanca el 25 de noviembre de 2009. (Alex Wong)

“Este evento marca el comienzo oficial de la temporada de vacaciones aquí en Washington. También es la última vez que hablaré aquí como su presidente durante la temporada”, dijo Biden durante la ceremonia. “Ha sido el honor de mi vida. Estoy eternamente agradecido de que hoy mi esposa, Jill, y yo viajaremos a Staten Island, Nueva York, para un ‘Friendsgiving’ con miembros de la Guardia Costera y sus familias para demostrar nuestra gratitud por su servicio y sacrificio, como mi hijo”.

Algunos críticos, como el grupo de derechos de los animales Farm Sanctuary, han llamado a la tradición “poco más que una sesión de fotos”.

Sin embargo, los presidentes y los espectadores han disfrutado de la ceremonia como un evento divertido para las vacaciones.

Aubrie Spady es escritora para Fox News Digital.