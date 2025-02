Historia de la transición de Mensajes de Samsung a Mensajes de Google tiene un giro inesperado.

“

Samsung estuvo muy cerca de acabar con Samsung Messages antes de darle otra oportunidad de vida. Eso es lo que parece, de todas formas.

Samsung Messages técnicamente no está muerto. Pero Samsung ha anunciado que va a descontinuar su aplicación de mensajería nativa para fomentar la migración a Google Messages.

El gigante coreano ha estado preparándose durante mucho tiempo para la transición y el eventual cierre de la aplicación. En 2021, pasó a Google Messages como la principal aplicación de mensajería en sus teléfonos. A mediados de 2024, la compañía dejó de instalar Samsung Messages en sus dispositivos plegables. El soporte para RCS de la aplicación fue eliminado por Verizon a finales del año pasado.

Este año, Samsung anunció sus planes de retirar la aplicación.

El Galaxy S25 predeciblemente no viene preinstalado con Samsung Messages. Además, la aplicación también ha sido eliminada de la Play Store. La compañía parece estar reconsiderando su decisión ahora.

La gente de SammyGurus y 9to5Google reportan que Samsung Messages en el Galaxy S25 Ultra soporta RCS en Verizon. La aplicación sigue disponible para descargar desde la Galaxy Store de Samsung.

Samsung Messages soporta RCS en el Galaxy S25. | Crédito de la imagen – SammyGurus

Este es un desarrollo interesante, considerando que el RCS fue presentado como una de las razones clave por las que Samsung estaba moviendo a sus usuarios a Google Messages. Y ahora, la compañía está alentando a los usuarios a activar el RCS en Samsung Messages para “Chats más rápidos, más ricos y de mayor calidad en Wi-Fi o datos”.

El mismo comportamiento no se exhibe cuando se utiliza Samsung Messages en el Galaxy S24 Ultra, pero eso aparentemente se debe a que el buque insignia de última generación de Samsung aún no ha recibido la actualización estable de One UI 7.

Anteriormente, Samsung había dicho que las aplicaciones individuales que soportaban RCS no eran suficientes para acelerar la adopción, ya que “la disponibilidad puede ser limitada dependiendo de qué aplicación utilice la otra parte”. Es por eso que hizo de Google Messages la aplicación de mensajes predeterminada. Tampoco ayudaba que las capacidades de RCS de la aplicación de Samsung dependieran del operador.

Google Messages, por otro lado, admite la funcionalidad de RCS independientemente del operador. En los últimos años, AT&T, T-Mobile y Verizon han cambiado a la plataforma Jibe de Google de sus infraestructuras para soportar RCS.

Cuando se considera esto, resulta difícil entender por qué Samsung quería matar su aplicación de mensajería. Al parecer, se ha dado cuenta de eso y por ahora, la aplicación sigue viva.