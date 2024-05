Historia de la hermandad india recibe críticas excepcionales en Cannes.

Hace 5 minuto

Aseem Chhabra

La película de Kapadia sigue a dos mujeres que navegan entre carreras y amor en Mumbai

La nueva película de la cineasta india Payal Kapadia comienza con escenas callejeras de Mumbai contemporáneo.

Pero Todo lo que imaginamos como luz no nos muestra el Mumbai rico y élite de estrellas de Bollywood e industriales multimillonarios. En cambio, la cineasta superpone las imágenes de la calle con las voces de inmigrantes reales de Mumbai que son el latido de la ciudad.

Esta es la primera película narrativa de Kapadia y se estrenó el jueves por la noche en la sección principal de competencia del Festival de Cine de Cannes. La película recibió una ovación de pie de ocho minutos de duración.

Es un logro significativo para la cineasta, y también para la India. Esta es la primera vez en 30 años que una película india se presenta en la sección principal de competencia de Cannes. Kapadia, de 38 años, comparte el protagonismo y la posibilidad de ganar uno de los prestigiosos premios del festival con figuras como Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Ali Abbasi, Jacques Audiard y Jia Zhangke.

En las últimas cuatro décadas, las películas indias han tenido un buen desempeño en el circuito de festivales internacionales.

Salaam Bombay de Mira Nair ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1988. Unos días antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la clásica película de 2001 de Nair, Bodas de monzón, ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

La celebrada película de 2013 del director Ritesh Batra, El almuerzo de los nominados, ganó el Gran Premio Rail de Oro en Cannes. Y a principios de este año, la película de la directora Shuchi Talati, Girls Will Be Girls, ganó los premios del Gran Jurado y del Público en el Festival de Cine de Sundance.

Pero la posibilidad de la Palma de Oro o de uno de los otros premios clave de Cannes hasta ahora ha eludido a India, el país más grande en producción cinematográfica del mundo. Este año, gracias a la película bellamente realizada y conmovedora de Kapadia, India tiene buenas posibilidades de ganar.

Ya las críticas han estado llenas de elogios. The Guardian en su crítica de cinco estrellas la describe como “gloriosa… una historia absorbente llena de humanidad”. El crítico pone la película al nivel de Mahanagar de Satyajit Ray y Aranyer Din Ratri. E IndieWire en su crítica de grado A dice que el drama de Kapadia da a Mumbai una mirada romántica, reflejada en la forma en que “las personas ocupan su espacio… ya sea solas o compartiendo”.

Hija de la conocida artista india Nalini Malani, Kapadia está muy familiarizada con Mumbai, una ciudad multicultural y diversa.

“También es un lugar donde es un poco más fácil para las mujeres trabajar en comparación con muchos otros lugares del país”, dice Kapadia.

“Quería hacer una película sobre mujeres que abandonan sus hogares para ir a trabajar a otro lugar.”

En Todo lo que sabemos como luz, Kapadia sigue las vidas y luchas de dos enfermeras indias del estado sureño de Kerala que trabajan en un hospital y viven juntas en un pequeño y congestionado apartamento en Mumbai.

Una enfermera – Prabha (Kani Kusruti, que tuvo un papel secundario en Girls Will Be Girls) – está casada. Su esposo ahora trabaja en Alemania y apenas se comunica con ella. Pero de repente recibe un regalo sorpresa de su esposo – una arrocera. Abraza la máquina, como si fuera el último signo de amor en su matrimonio.

La segunda enfermera, Anu (Divya Prabha), es más aventurera y mantiene un romance secreto con un joven musulmán, Shiaz (un joven y encantador actor, Hridhu Haroon), que también es de Kerala.

Anu es hindú y su familia no aprobaría su relación con Shiaz.

El entorno congestionado de Mumbai con 22 millones de personas clamando por espacio y su dura temporada de monzones no les permite a Anu y a Shiaz ninguna privacidad.

Pero de repente una tercera enfermera de su hospital – Parvaty (Chhaya Kadam, que aparece en dos películas en Cannes este año) – decide abandonar la ciudad, obligada por la reurbanización de un barrio marginal para los ricos de la ciudad.

¿Podría esta ser la oportunidad de cambiar el rumbo de las vidas de estos personajes?

La política de negociar espacio no es diferente de las luchas de los estudiantes que Kapadia capturó en su última película, un documental titulado Una noche de no saber nada.

La película se estrenó en la sección paralela de la Quincena de Directores del festival de Cannes en 2022. Ganó el L’Œil d’or “Golden Eye”, el principal premio del festival para documentales.

Una noche de no saber nada siguió la huelga de estudiantes de 2015 en la prestigiosa Escuela de Cine y Televisión del gobierno de la India. Kapadia participó en la huelga y finalmente se graduó de la escuela con un título en dirección en 2018.

En una entrevista en 2022, describió el documental como una “carta de amor a las universidades públicas y a lo que representan: un lugar donde idealmente personas de todas las capas de la sociedad pueden estar juntas y disfrutar de libertad, tanto intelectual como física”.

Un sentimiento similar resuena en Todo lo que imaginamos como luz.