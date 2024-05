Hindutva y cálculos de casta eclipsan los problemas reales de sequía y atraso en el norte de Karnataka

Bajo un sol abrasador y en medio de una severa sequía, 14 circunscripciones del norte y centro de Karnataka acudirán a las urnas el 7 de mayo. Las quejas sobre desequilibrios regionales y promesas incumplidas, especialmente relacionadas con proyectos de irrigación, son un tema subyacente, aunque constantemente eclipsadas por narrativas comunales y el juego de culpas entre los partidos en la última fase de la campaña.

La aparición del activismo de derecha tras los disturbios de la Idgah en 1992 en Hubballi y el consecuente realineamiento político en la región, con miembros del Janata Parivar pasándose al partido azafrán, ha afectado gravemente las perspectivas del Congreso en la región. Los esfuerzos del partido por recuperar su esplendor aún no han dado grandes resultados.

En las elecciones de 2004, 2009 y 2014, el Congreso nunca obtuvo más de tres escaños de los 14 totales en el norte y centro de Karnataka. A pesar de aliarse con el Janata Dal (Secular) en 2019, el Congreso fue barrido en la región, con el BJP arrasando. Bajo las nuevas ecuaciones políticas, el JD(S) se ha aliado con el BJP en esta ocasión, pero no está disputando ningún escaño en esta región.

Los candidatos del BJP en las 14 circunscripciones dependen claramente en gran medida de la popularidad del Primer Ministro Narendra Modi y, en ciertos sectores, de la agenda hindutva. Por otro lado, el Congreso está tratando de minimizar su efecto utilizando su “nueva tarjeta de garantía” y resaltando el “escaso alivio de la sequía” por el cual tuvo que acudir a la Corte Suprema.

¡Nuevos nombres, viejos problemas!

El norte de Karnataka se dividió en gran medida en Hyderabad-Karnataka y Bombay (Mumbai) Karnataka, ahora renombrados como Kalyana Karnataka y Kittur Karnataka respectivamente. El cambio de nombre no ha cambiado los problemas. Por ejemplo, de los 39 taluks de Karnataka identificados como “más atrasados” en el informe del Comité D.M. Najundappa sobre desequilibrios regionales, 26 están en el norte de Karnataka. La situación en estos taluks no ha cambiado mucho. Temas importantes, como la promesa de convertir el Proyecto Krishna Superior en un proyecto nacional, siguen siendo un sueño, y el muy debatido proyecto Kalasa Banduri Nala que tiene como objetivo desviar agua de la cuenca de Mahadayi a la cuenca del Malaprabha sigue sin arrancar.

Sin embargo, estos temas no están siendo debatidos mucho en la carrera hacia las elecciones al Lok Sabha. Una multitud de líderes nacionales y estatales han pronunciado discursos en toda esta región, pero muy pocos han hablado sobre la debilitante sequía y escasez de agua que la región ha sufrido desde la temporada de kharif de 2022. Cualquier debate sobre la falta de industrias u otros medios de empleo en el norte de Karnataka, en comparación con el sur, tampoco se escucha.

En su lugar, los temas que se están planteando son las castas y subcastas de los candidatos, el asesinato de la estudiante Neha Hiremath en un campus universitario en Hubballi que se ha utilizado para establecer una narrativa comunal, y el caso de la explosión en una cafetería de Bangalore, que se utiliza para hablar de amenazas más amplias a la seguridad nacional. A lo largo de los últimos días, aunque el JD(S) no es una gran fuerza a tener en cuenta en la mayoría de partes del norte de Karnataka, el supuesto escándalo sexual que implica al líder del JD(S) Prajwal Revanna ha desviado en cierta medida la atención del asesinato de Neha Hiremath.

‘Elecciones familiares’

Bajo presión para abrirse paso en estas circunscripciones que han permanecido con el BJP, el Congreso ha presentado a muchos hijos y parientes de Ministros en estas elecciones. Las hijas de los Ministros Satish Jarkiholi, Priyanka Jarkiholi, la hija de Shivanand Patil, Samyukta Patil, el hijo de Ishwar Khandre, Sagar Khandre, el hijo de Laxmi Hebbalkar, Mrinal Hebbalkar, y la esposa de S.S. Mallikarjun, Prabha Mallikarjun, se encuentran en la contienda, y los Ministros están luchando para asegurar su victoria.

El jefe del Congreso, Mallikarjun Kharge, se ha encargado de lograr que su yerno Radhakrishan Doddamani sea elegido en su casa en Kalaburagi. El apelo emocional del Sr. Kharge a los votantes para que “al menos asistan a mi funeral aunque no voten por mí” es una prueba de lo que significa esta batalla de prestigio para él. A menudo recuerda a la gente sobre la negación del estatus especial para Kalyana Karnataka bajo el Artículo 371 (J) por parte del líder del BJP y entonces Viceprimer Ministro L.K. Advani en 1999, cuando la Alianza Democrática Nacional liderada por el BJP estaba en el poder en el Centro. La demanda solo fue cumplida por el gobierno de la Alianza Progresista Unida liderado por el Congreso en 2012.

Dos ex Jefes de Gobierno – Jagadish Shettar y Basavaraj Bommai – están disputando elecciones al Lok Sabha por primera vez con un boleto del BJP. El Ministro de la Unión, Pralhad Joshi, está luchando por la reelección y también lo están el ex Ministro de la Unión, Ramesh Jigajinagi, y el diputado P.C. Gaddigoudar. El ex Ministro de la Unión G.M. Siddeshwar está haciendo todo lo posible para garantizar la victoria de su esposa Gayatri. Otro ex Jefe de Gobierno, B.S. Yediyurappa, está bajo presión para lograr que su hijo B.Y. Raghavendra sea elegido, en medio de una rebelión de su ex colega de partido K.S. Eshwarappa.

La rebelión está afectando tanto al BJP como al Congreso en algunas de las 14 circunscripciones. Los disidentes dentro del partido probablemente afectarán al BJP en las personas de Anna Saheb Jolle en Chikkodi, Bhagawant Khuba en Bidar y Jagadish Shettar en Belagavi. En Belagavi, el Maharashtra Ekikaran Samiti también podría llevarse una sección de los votos Maratha del BJP. Al haber sido negado un boleto en esta ocasión, el actual MP de Uttar Kannada, Ananthkumar Hegde, se ha mantenido neutral, lo que podría afectar las perspectivas del BJP. El Congreso también está lidiando con el factor rebelde en las circunscripciones de Davanagere y Bagalkot.

(Con aportes de Rishikesh Bahadur Desai y Kumar Buradikatti)