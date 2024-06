Hindujas: Cuatro miembros de la familia más rica de Gran Bretaña son condenados a prisión por explotar a sirvientes | Noticias del mundo

Cuatro miembros de la familia más rica de Gran Bretaña han recibido sentencias de cárcel tras ser encontrados culpables de explotar a sus trabajadores domésticos vulnerables y proporcionarles empleo no autorizado. Sin embargo, el magnate de origen indio Prakash Hinduja y su esposa Kamal, junto con su hijo Ajay y su esposa Namrata, fueron absueltos por un tribunal penal suizo de cargos más graves de trata de personas relacionados con sus sirvientes. El tribunal determinó que los sirvientes, en su mayoría indios analfabetos que trabajaban en su villa a orillas del lago en Ginebra, sabían en qué se estaban metiendo. Los cuatro miembros de la familia fueron sentenciados a entre cuatro y cuatro años y medio de prisión. Los abogados de los acusados dijeron que apelarán. En su defensa, el equipo legal de la familia Hinduja declaró que el personal era tratado con respeto y se les proporcionaba alojamiento. Los cuatro fueron acusados de retener los pasaportes de los trabajadores, pagarles en rupias en lugar de francos suizos, prohibirles salir de la villa y obligarlos a trabajar largas horas por una miseria en Suiza, entre otras cosas. Prakash y Kamal recibieron cada uno penas de prisión de cuatro años y medio, mientras que Ajay y su esposa Namrata fueron sentenciados a cuatro años cada uno. Los acusados no estuvieron en el tribunal en Ginebra, aunque un quinto acusado, Najib Ziazi, el gerente de negocios de la familia, estuvo presente el viernes. Él recibió una pena suspendida de 18 meses. Prakash y Kamal, de 78 y 75 años respectivamente, aparentemente no asistieron al juicio debido a razones de salud. La semana pasada se reveló en el tribunal penal que la familia, que tiene raíces en India, había llegado a un acuerdo extrajudicial con los demandantes. Los fiscales de Ginebra abrieron el caso por presunta actividad ilegal que incluía explotación, trata de personas y violación de las leyes laborales suizas.