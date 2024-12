Hilton planea lanzar 25 propiedades en Egipto.

La empresa de hospitalidad Hilton tiene planeado triplicar su portafolio en Egipto, con la intención de establecer 25 nuevas propiedades en todo el país. Esta expansión incluye la introducción de la Colección Tapestry de Hilton en África y la primera Colección Curio de Hilton en Egipto, junto con un resort bajo la marca Hilton Hotels & Resorts. La estrategia se alinea con el objetivo de Hilton de superar los 40 hoteles en Egipto pronto, lo que supone un aumento considerable respecto a su actual cartera. El vicepresidente de desarrollo de Hilton para Oriente Medio y África (MEA), Carlos Khneisser, dijo: “Egipto es nuestro mercado más antiguo en la región de MEA, donde hemos estado operando durante más de 60 años. Estamos emocionados de seguir construyendo sobre este legado a medida que aceleramos nuestro crecimiento, y esperamos trabajar estrechamente con nuestros valiosos propietarios para brindar a los huéspedes estancias confiables y amigables en todo el país”. Varios de los nuevos establecimientos, que tienen previsto abrir entre el próximo año y 2028, se sumarán a dos propiedades previamente anunciadas en El Cairo, a saber, DoubleTree by Hilton New Cairo At Forty Residences y Hilton Garden Inn Cairo New Zayed, llevando el número de hoteles de Hilton en El Cairo a 14. Además, tres acuerdos con Concord Co para el Desarrollo Turístico SAE y África para la Inversión Inmobiliaria introducirán las marcas de estilo de vida Curio Collection by Hilton y Tapestry Collection by Hilton en Egipto. En otro desarrollo, varios hoteles Hilton existentes en Egipto están siendo renovados. El Ramsés Hilton, el Hilton Pyramids Golf y el Hilton Cairo Heliópolis están siendo actualizados, mientras que el Hilton Marsa Alam Nubian Resort verá la incorporación de 66 nuevas habitaciones y suites. El DoubleTree by Hilton Sharm El Sheikh – Sharks Bay Resort también está siendo renovado, y se espera que la primera fase de 270 habitaciones esté terminada para junio de 2025. “Hilton planea lanzar 25 propiedades en Egipto” fue originalmente creada y publicada por Hotel Management Network, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio ha sido incluida de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que debas confiar, y no ofrecemos representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debes obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerse de tomar, cualquier acción en base al contenido de nuestro sitio.