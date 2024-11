Hilton firma acuerdo para primera propiedad de LXR Hotels & Resorts en China

La compañía global de hospitalidad Hilton ha revelado sus planes de lanzar la primera propiedad de LXR Hotels & Resorts en China, extendiendo aún más su cartera de lujo en el país. Hilton planea abrir el hotel en 2027 en Xi’an en colaboración con Zhong Ding Guo Sheng. Desde su inicio en 2018, LXR Hotels & Resorts se ha expandido a una colección de 13 propiedades de lujo en todo el mundo, cada una proporcionando experiencias, diseño y servicios superiores. La propiedad de Xi’an próxima se unirá a la cartera de lujo de Hilton en China, junto con los Hoteles y Resorts Waldorf Astoria y Conrad, así como el recientemente firmado Signia by Hilton. Bajo el segmento de lujo, Hilton cuenta actualmente con 33 hoteles operativos y otros 21 en proceso en China. La colaboración de Hilton con Small Luxury Hotels of the World mejora aún más sus ofertas de lujo. Situado en la Ciudad Datang Everbright, el hotel está cerca de lugares emblemáticos como la Gran Pagoda de la Oca Salvaje y el Templo Daci’en. El hotel LXR Hotels & Resorts en Xi’an contará con 118 habitaciones de huéspedes. El diseño del hotel cuenta con un patio hundido que ofrece a los huéspedes un retiro pacífico, mientras que sus opciones de restauración ofrecerán una interpretación contemporánea de los sabores locales, combinando la herencia de Xi’an con la innovación moderna. Para los entusiastas del bienestar y la actividad física, el hotel incluirá una piscina, un centro de fitness y diversas experiencias de bienestar. Además, los huéspedes se beneficiarán del programa de fidelidad Hilton Honors en las 24 marcas distintas de hoteles de Hilton. El presidente de Zhong Ding Guo Sheng, Li Cheng Ping, dijo: “Este nuevo hotel ofrecerá a los huéspedes la perfecta fusión de características culturales distintivas, opciones de alojamiento diversificadas y experiencias turísticas únicas. Con la experiencia de Hilton en viajes de lujo y gestión hotelera global, creemos que LXR se convertirá en un nuevo hito turístico de esta ciudad, atrayendo a más visitantes y contribuyendo al desarrollo de alta calidad del turismo en Xi’an. “Hilton firma acuerdo para primera propiedad de LXR Hotels & Resorts en China” fue creada originalmente y publicada por Hotel Management Network, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No pretende ser un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, sobre su precisión o completitud. Debe obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.