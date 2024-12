Hilos pone un alto a los memes robados, pero ¿funcionará?

“

Threads está en ello de nuevo, lanzando otra nueva función. Después de alcanzar recientemente un hito importante con 300 millones de usuarios, la aplicación está en llamas, lanzando actualizaciones frescas a la izquierda y a la derecha. Esta vez, el enfoque está en abordar los memes robados y la granja de compromiso.

Nueva función de reenvío para dar crédito donde se debe

La aplicación de Meta está a punto de lanzar una nueva característica que permite a los usuarios volver a compartir fotos y videos en sus líneas de tiempo, dando crédito al creador original pero sin incluir la publicación original en sí misma. Cuando la función esté disponible, los usuarios simplemente mantendrán presionada una foto o video de su feed (o al tocar el ícono de reenvío) y elegirán “usar medio”. Esto les permitirá crear una nueva publicación con la imagen o clip adjunto, mientras que en la esquina superior izquierda aparecerá una marca de agua del autor original.

Elegir Usar medio te permitirá volver a compartir una imagen sin incluir toda la publicación original. | Crédito de la imagen – Meta

Estamos implementando una forma de volver a compartir fotos y videos de publicaciones que ves en Threads, dándoles crédito al creador original. Esta es una forma rápida y fácil de agregar tus versiones creativas a imágenes y clips de tendencia sin realizar una publicación citada.

– Adam Mosseri, Director de Instagram, diciembre de 2024

En general, esta función facilitará que las personas compartan el trabajo de otros mientras dan crédito al creador original. Sin embargo, algunos creadores no están encantados con el enfoque de Meta, como se ve en las reacciones a la reciente actualización de Threads.

Dicho esto, Meta ha señalado que los creadores pueden desactivar la reutilización de medios en la configuración de la aplicación, por lo que si no quieres que tus publicaciones se compartan de esta manera, puedes bloquearlo. También hay opciones para detener las publicaciones citadas por completo. Desafortunadamente, para aquellos preocupados por que las cuentas simplemente copien su contenido para aumentar el compromiso, no hay mucho que puedas hacer para evitar que las personas copien tu trabajo a través de capturas de pantalla u otros métodos.

En otras noticias, Threads pronto permitirá a los usuarios programar publicaciones con anticipación. Pero el impulso de la aplicación para satisfacer a las marcas y creadores no termina ahí. También está probando nuevas analíticas para publicaciones individuales. Y creo que todas estas actualizaciones son un preámbulo para la rumoreada introducción de anuncios en la plataforma, que se espera que comience a principios del próximo año.