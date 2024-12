Hillary Clinton dice que los republicanos están siguiendo órdenes del ‘hombre más rico del mundo’ para cerrar el gobierno

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton expresó su opinión el jueves sobre la influencia de Elon Musk en el drama del gasto en el Capitolio. En un comentario, hizo referencia a la propuesta de Johnson que negoció con los demócratas, amenazando con apoyar a un retador primario a cualquier republicano que votara a favor. Sin un acuerdo para extender el plazo de financiamiento del gobierno hasta marzo, el gobierno entrará en cierre parcial la medianoche del sábado. Los demócratas de la Cámara se resisten a la última versión del plan de gasto. Algunos conservadores se oponen a un CR, que pospone el plazo de financiamiento a marzo y mantiene el gasto en niveles de 2024. Musk y Johnson han hecho una propuesta que no se considera seria, según el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries. Los demócratas van a intentar salvar el bien público. Los gritos de “no” se escucharon en la habitación donde se encontraban los demócratas después de que se publicara el texto del proyecto de ley. La última resolución continuada extenderá los niveles actuales de financiamiento del gobierno por tres meses y también suspenderá el límite de deuda por dos años, algo que el presidente electo Trump ha exigido. Los legisladores de la Cámara podrían votar sobre el nuevo proyecto de ley tan pronto como el jueves por la noche. No está claro de inmediato si el nuevo acuerdo sería aprobado. Chip Roy, quien lideró la oposición al proyecto inicial, también criticó el nuevo acuerdo.