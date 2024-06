Hiker encuentra tubería alimentando la cascada más alta de China

Una controversia sobre una cascada se ha convertido en una tormenta en las redes sociales en China, incluso provocando una explicación por parte del cuerpo de agua. Un excursionista publicó un video que mostraba que el flujo de agua de la cascada de la montaña Yuntai, anunciada como la cascada ininterrumpida más alta de China, provenía de un tubo construido en lo alto de la pared de roca. El vídeo ha recibido más de 70,000 me gusta desde que se publicó por primera vez el lunes. Los operadores del parque turístico de Yuntai dijeron que hicieron una “pequeña mejora” durante la temporada seca para que los visitantes sintieran que su viaje había valido la pena. “Lo de cómo pasé por todas las dificultades hasta la fuente de la cascada de Yuntai solo para ver un tubo”, dice la leyenda del video publicado por el usuario “Farisvov”. El tema “el origen de la cascada de Yuntai son solo algunos tubos” se hizo tendencia en todas las redes sociales. Recibió más de 14 millones de visitas en Weibo y casi 10 millones de visitas en Douyin, causando tal revuelo que funcionarios locales fueron enviados al parque para investigar. Pedían a los operadores que aprendieran una lección del incidente y explicaran las mejoras a los turistas con anticipación, según el canal estatal CCTV. El parque luego publicó en nombre de la cascada diciendo: “No esperaba encontrarme a todos de esta manera”. “Como un paisaje estacional, no puedo garantizar que estaré en mi forma más hermosa cada vez que vengas a verme”, agrega. “Hice una pequeña mejora durante la temporada seca solo para que me viera mejor para encontrarme con mis amigos”. Ubicado en la provincia de Henan central, las cataratas de Yuntai de 312 metros se encuentran dentro del Geoparque de la Montaña Yuntai, un Geoparque Global de la UNESCO. Millones de visitantes viajan allí cada año, atraídos por formaciones geológicas que datan de hace más de mil millones de años. Los funcionarios del parque dijeron a CCTV que el agua que usaban para bombear al agua en las cataratas era agua de manantial, agregando que no dañaría el paisaje natural. Muchos usuarios de redes sociales parecían comprender la situación. “Parque de Yuntai: ¿No tiene esta persona mejores cosas que hacer?”, dice un comentario que recibió casi 40,000 me gusta en Douyin. “Creo que es algo bueno. De lo contrario, la gente se decepcionaría si terminan viendo nada allí”, dijo un usuario en Weibo. Pero también hay críticas. “No respeta el orden natural, y no respeta a los turistas”, escribió un usuario de Weibo. “¿Cómo se supone que se llame la cascada número uno ahora?”, comentó otro usuario en Douyin. No es la primera vez que se han utilizado medidas artificiales para “ayudar” a famosas cascadas en China. La cascada Huangguoshu, un destino turístico famoso en la provincia suroeste de Guizhou, ha sido ayudada por un proyecto de desviación de agua de una presa cercana desde 2006 para mantener su flujo durante la temporada seca.