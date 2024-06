Hice el cambio a Mac y nunca miré hacia atrás, aquí te explico por qué.

Estoy lejos de ser un fanático de Apple. Para mí, mis dispositivos son simplemente herramientas, y compraré de cualquier fabricante que considere que se ajusta mejor a mis necesidades. Pero no puedo usar nada que no sea macOS si quiero hacer algo en mi computadora. Aquí está la razón por la que, desde mi cambio a Mac, los prefiero sobre todo lo demás.

Lo que usaba antes de Mac

Técnicamente, ya he “cambiado a Mac” dos veces. En mis primeros días de universidad, gané un MacBook en un sorteo en línea. Antes de eso, tenía una computadora portátil barata que acababa de devolver porque era simplemente terrible.

Ese MacBook me duró seis años, lo cual es sorprendente si consideras lo mal que lo traté. Cuando finalmente murió, estaba en una situación financiera muy difícil, así que otro Mac no era una opción. Compré un Dell usado en su lugar, al que siguieron dos Acers, incluido mi actual Nitro 5. En todas estas máquinas, usé Windows y una versión altamente personalizada de Ubuntu que, en muchos aspectos, se parecía mucho a macOS.

Hace unos años, descubrí los Hackintoshes, pero no fue hasta 2023 que reuní el coraje para intentar hacer uno. Y, aunque (eventualmente) salió bien, tener un Mac real es definitivamente diferente. A finales del año pasado, compré un par de MacBooks vintage.

Aprendiendo a usar un Mac

En la actualidad, creo que si alguien nunca ha usado una computadora antes, la peor opción posible es comenzar con Windows. Considerando algunos cambios drásticos que Microsoft ha estado implementando últimamente, creo que están de acuerdo.

Pero Windows sigue siendo el sistema operativo (SO) más utilizado en el mundo. Cambiarse a una plataforma diferente tendrá una curva de aprendizaje.

Apple lo sabe: la empresa literalmente tiene una sección completa en sus páginas de soporte para ayudar a las personas a cambiar a un Mac. Además, macOS se ha vuelto cada vez más similar a iOS e iPadOS. Eso probablemente facilita la transición para muchas personas.

Para alguien con conocimientos técnicos como yo, el proceso fue bastante fácil. Hay aproximadamente dos pasos. En primer lugar, aprendes a hacer (en macOS) todo lo que hacías en Windows. En segundo lugar, buscas aplicaciones que repliquen lo que solías hacer en Windows, pero que macOS no admite de forma nativa. Déjame dar dos ejemplos rápidos.

Cambiar entre aplicaciones con Command + Tab solo muestra los iconos de las aplicaciones. Si tienes más de una ventana de una aplicación abierta, macOS mostrará la que usaste más recientemente. No hay una forma nativa de cambiar este comportamiento. ¿La solución? Usar AltTab.

Cuando usé macOS por primera vez, el botón verde de la parte superior se usaba para maximizar ventanas, al igual que su contraparte de Windows. Hoy en día, por defecto, entra en modo de pantalla completa. ¿La solución nativa? Mantén presionada la tecla Option mientras haces clic en ella. Es un paso adicional innecesario en mi opinión, y Apple debería al menos permitir a los usuarios cambiar eso.

Sin embargo, durante mis años usando Linux, me acostumbré a colocar las ventanas de las aplicaciones en mosaico. La próxima versión de macOS, Sequoia, ofrecerá un mosaico nativo (limitado), pero todavía prefiero usar Rectangle.

Razones por las que me quedé

Aprender a usar un nuevo sistema operativo no impidió que el yo joven hiciera el cambio a un Mac. Fascinado por lo atractivo visual de la antigua interfaz Aqua de Apple, investigué a fondo las diferencias de usabilidad.

Cuando volví a macOS desde Windows y, sobre todo, Ubuntu, también necesité volver a aprender algunas cosas. Sin embargo, hay muchas razones por las que no me importó en absoluto.

Facilidad de uso

En general, se necesitan muchas menos pasos para hacer algo en macOS que en Windows o Linux. Tareas triviales como abrir una aplicación requieren un paso en macOS (abrir Launchpad) y no menos de tres en Windows 10. Abres el menú de Inicio, haces clic en Todas las aplicaciones, y luego la mayoría de esas aplicaciones también están dentro de carpetas.

Las carpetas de aplicaciones existen en macOS, pero no como en Windows, donde cada aplicación (o suite de aplicaciones) tiene la suya. Están agrupadas por funciones (por ejemplo, Social o Productividad) o son creadas por el usuario. Nuevamente, Microsoft parece estar de acuerdo en que esto es innecesario y ha cambiado el comportamiento predeterminado en Windows 11. Sin embargo, todos odian Windows 11 por una miríada de otras razones, algunas incluso relacionadas con el Menú de Inicio.

Otras tareas habituales también son mucho más fáciles en macOS. Cambiar el volumen, unirse a redes Wi-Fi o incluso conectarse a una pantalla inalámbrica, se puede hacer desde la barra de menú. Aunque las dos primeras son igualmente fáciles hoy en día en Windows, no lo fueron durante muchos años. En cuanto a Linux, definitivamente se ha vuelto más fácil de usar en los últimos años. Recomendaría algunas distribuciones sobre Windows en cualquier momento. Pero, a diferencia de macOS, no puedo estar seguro de que el usuario promedio nunca necesitará usar una terminal en Linux.

macOS Es Ligero

Para ser justos, Microsoft también ha mejorado en este aspecto. Con un SSD, puedo ejecutar Windows 10 en una computadora de hace 15 años. No será una maravilla de velocidad, pero será más que suficiente para la mayoría de las personas.

Tanto macOS como Linux tienen una fuerte ventaja en este aspecto. Mi MacBook Pro de 2012, por ejemplo, ejecuta Sonoma (usando OpenCore Legacy Patcher, ya que Apple no lo soporta más).

Mi MacBook Air de 2010 estaba en Catalina Patcher, y la ejecutaba lentamente, antes de morir. Pero bueno, tenía 4GB de RAM y un Core2Duo a 1.6GHz, solo hay tanto que puede hacer un hardware de gama de entrada más antiguo. Aún así, podría ejecutar de manera oficial un sistema operativo dos años más nuevo que Windows 10.

Longevidad de la Computadora

Este tema nos lleva a otro tema. Mi MacBook Air recibió su última actualización de seguridad oficial el 12 de noviembre de 2020. 10 años y 23 días después de que fuera anunciado por primera vez. El MacBook Pro, presentado el 11 de junio de 2012, recibió actualizaciones durante 10 años, un mes y nueve días. ¿Conoces algún otro fabricante de computadoras que haya brindado soporte a sus productos durante tanto tiempo?

El MacBook Blanco que gané en 2009 recibió una actualización de versión más después de que murió. Habría recibido actualizaciones de seguridad durante tres años después de eso si hubiera sobrevivido. Para ser justos, probablemente habría durado incluso más si no hubiera lanzado descuidadamente mi mochila por todas partes.

Calidad de Construcción y Diseño

Y ese es el modelo de plástico del que estamos hablando. Hoy en día, los Macs de aluminio sin usar y en buen estado de principios de la década de 2010 no son difíciles de encontrar. Las unidades de Mac Mini, iMac y Mac Pro, que no se mueven mucho, probablemente duren más. ¡Incluso hay personas que usan iMacs de 2007 hasta el día de hoy!

Lo más común que escucho sobre los MacBooks de la era Unibody es que “estaban construidos como un tanque”. Después de abrirlos y llevarlos, tengo que estar de acuerdo.

Los modelos actuales pueden parecer más frágiles, pero incluso si lo son, creo que no lo serán por mucho tiempo. Apple ya ha perdido puntos por hacer dispositivos progresivamente menos reparables.

En Mac, no solo estamos hablando de personas a las que les gusta mejorar sus computadoras, sino que el usuario común sufre porque, si una pieza se rompe, tendrá que reemplazar varias partes, o incluso toda la computadora. Si los dispositivos de la compañía dejan de ser duraderos, Apple perderá su reputación como un fabricante para toda la vida.

También debo señalar que a veces la compañía comete errores graves. El famoso “flexgate” es uno de ellos. ¿Recuerdas ese MacBook blanco del que hablé? Vio no menos de ocho cargadores diferentes durante su vida. Y eso es porque realmente comencé a ser cuidadoso con ellos después del tercero, imagina si no lo hiciera.

Estandarización (para Accesorios y Más)

Y, como una cosa lleva a la otra, al durar mucho tiempo, los dispositivos Mac se vuelven excelentes en la estandarización. Revisa el teclado de tu Mac: excepto por las teclas F3 a F6, tiene el mismo diseño que todas las Macs desde finales de 2008. Las máquinas Windows no tienen esta consistencia ni siquiera dentro del mismo fabricante, y mucho menos entre marcas.

Ahora revisa el cargador de tu Mac: su diseño básico no ha cambiado desde 2001. La pieza “duckhead” que se conecta a la pared es compatible en realidad con una de un PowerBook G4 de hace 23 años.

Con elecciones de diseño consistentes vienen una multitud de accesorios. Esa es una elección obvia para los fabricantes de accesorios: no solo los modelos de Mac mantienen los diseños durante mucho tiempo, sino que también duran mucho tiempo. Es por eso que todavía ves estaciones de acoplamiento para Mac de varias marcas hasta el día de hoy. Por otro lado, las computadoras de otras compañías solo cuentan con estaciones de acoplamiento hechas por sus propios fabricantes.

Curiosamente, esta es una característica que Apple no parece seguir con otras líneas de productos. La compañía es conocida por, por ejemplo, mover botones milimétricamente entre generaciones de iPhone, incluso si el diseño general sigue siendo el mismo. Eso hace que sea virtualmente imposible usar accesorios como fundas o bases que dependen del formato del dispositivo.

Los conectores, por otro lado, tienen un largo tiempo de soporte. El cable Dock presentado en 2003 con el iPod de tercera generación se utilizó en dispositivos vendidos hasta 2012. Fue reemplazado por el formato Lightning, presente en algunos iPhones que todavía están a la venta.

Unix, pero Bonito

Con ese primer MacBook, aprendí que usar la línea de comandos podía ser útil. No hice mucho con él, pero sabía que era más práctico para algunas cosas que una interfaz de usuario.

Usando principalmente Linux, comencé a confiar frecuentemente en la terminal para tareas diarias. Copiar una carpeta con miles de elementos en su interior, en un explorador de archivos, tarda minutos en comenzar. Dependiendo del tamaño total, para cuando comenzara la tarea, estaría a mitad de camino usando cp.

Ese es solo uno de muchos ejemplos de cómo aprendí a valorar escribir comandos en lugar de hacer clic en pantallas. Cuando volví a macOS, pude usar casi todos ellos sin necesidad de adaptar nada.

De vuelta en Linux, no es que no pudiera hacerlo parecer decente. Pero o no podía alcanzar la consistencia (algunos elementos de diseño no se veían bien) o el estilo visual era demasiado pesado en recursos. La mayor parte del tiempo tuve que lidiar con ambos problemas. No solo son los aspectos visuales: características adicionales que necesito para trabajar, como monitoreo de recursos, gestión de portapapeles y mosaicos, agregan peso.

En macOS, solo tengo que agregar características que el sistema no ofrece nativamente. Los visuales impresionantes ya están ahí, por lo que no se necesita temas. No es que se pueda hacer de todos modos; macOS nunca admitió fácilmente los temas, y ha sido arduo desde OS X El Capitan. La cuestión es que desperdicio menos recursos con visuales y características, dejando más disponibles para tareas reales.

Puedo Tener Windows o Linux si Lo Necesito

El problema principal que tengo con macOS es en realidad porque uso un Hackintosh: mi tarjeta gráfica dedicada no funciona. Estoy atrapado con un Intel UHD630 integrado, que mantiene bien la interfaz con tres o cuatro pantallas, pero eso es todo.

Puedo ejecutar algunos juegos en macOS, pero nada demasiado reciente, y también todas las pantallas adicionales deben estar apagadas. Usar la GPU de NVidia me daría mucha más flexibilidad. Pero, para hacer eso, tengo que arrancar otro SO (probablemente Linux, no he usado Windows en meses).

La cuestión es: si quiero o necesito usar uno de estos, simplemente puedo. Y el proceso de multiarranque es bastante sencillo. Cuando lees la guía de construcción de Hackintosh “oficial”, existe la posibilidad de que te rindas en la tercera página.

Por otro lado, puedes usar Boot Camp para instalar Windows o Linux en un Mac con Intel. Windows en Apple Silicon, sin embargo, solo es posible a través de máquinas virtuales. También puedes virtualizar otros sistemas operativos en Macs con Intel, pero la disminución del rendimiento es más notable.

Si tu computadora usa un CPU de la serie M, está Asahi Linux. Incluso Linus Trovalds él mismo usa una Mac.

macOS Todavía Tiene Defectos, pero Están Lejos de Ser Impedimentos

Obviamente, macOS no es perfecto, y Macs no son perfectos. Pero, al menos para mí, las ventajas superan con creces las desventajas. Hablemos un poco de ellas, solo para tenerlo todo cubierto.

Comenzando con el SO, algunas cosas todavía me molestan mucho. Uno de ellos es la red. Conectar computadoras con diferentes sistemas operativos dentro de la misma red nunca es una tarea trivial. En Windows, al menos, si tu red está compuesta solo por máquinas Windows, las cosas funcionan bastante bien. Si crees que esto también sería cierto para macOS, lamento informarte que está lejos de ser verdad.

Otra cosa que es ridículamente simple en Windows pero inalcanzable en macOS es configurar el audio por aplicación. Hacer clic con el botón derecho en el icono del altavoz en la barra de tareas de Windows te permite abrir un mezclador de volumen. Eso son dos pasos. No es que esto sea más complicado en macOS; simplemente la posibilidad no existe.

Por último, si agregas un widget de Calendario, podrás ver el mes actual al hacer clic en el reloj. Y eso es todo. Para ver cualquier otro mes, necesitas abrir la aplicación de Calendario. Si solo quiero verificar en qué día de la semana cayó el 28 de mayo, tendría que:

Hacer clic en el reloj.

Hacer clic en el widget de Calendario.

Esperar a que se abra la aplicación.

Cambiarla a la vista mensual.

Mover la vista al mes anterior.

Mientras que en Windows y la mayoría de las distribuciones de Linux, hacer clic en el reloj muestra un calendario mensual de inmediato. Un segundo clic me lleva al mes adyacente, no se necesita abrir ninguna aplicación. Dos pasos versus cuatro (y tal vez cinco).

Tu opinión sobre mi opinión sobre Apple probablemente depende de si me escuchaste hablar sobre la compañía o sus productos. Creo que el Vision Pro, por ejemplo, es el único casco de realidad aumentada/virtual hasta ahora que ha ejecutado la informática espacial perfectamente. Por otro lado, podría quejarme durante horas sobre cómo colocar el cursor de escritura en un carácter específico en iOS.

Sin embargo, respecto a Mac y macOS, no hay misterio: están años por delante de la competencia. Incluso si, en muchas cosas, Apple está años detrás de la competencia.