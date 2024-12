Herschel Walker y Nicole McGraw nombrados como los nuevos nominados a embajadores por Trump

El Presidente electo Trump soltó su última ronda de nominaciones de embajadores en las redes sociales la noche del martes, antes de emitir una advertencia a los senadores republicanos sobre posibles tratos con legisladores demócratas.

El líder republicano comenzó nominando a Herschel Walker como su elección para embajador de Estados Unidos en el Commonwealth de las Bahamas. Walker, un firme aliado de Trump, se postuló para el Senado de los EE. UU. en 2022 como candidato por Georgia.

“Me complace nominar a Herschel Walker como Embajador de Estados Unidos en el Commonwealth de las Bahamas”, comenzó el mensaje de Trump. “Herschel ha pasado décadas sirviendo como Embajador de nuestra juventud, de nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas y de atletas en casa y en el extranjero”.

Trump continuó llamando a Walker, un ex jugador de la National Football League (NFL), un “exitoso empresario, filántropo, ex ganador del Trofeo Heisman y gran jugador de la NFL”. El presidente electo también elogió el trabajo previo de Walker en la primera administración de Trump.

El ex jugador de fútbol americano y candidato político Herschel Walker interactúa con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump antes del Juego Cuatro de la Serie Mundial entre los Houston Astros y los Atlanta Braves en el Truist Park el 30 de octubre de 2021 en Atlanta, Georgia. (Michael Zarrilli/Getty Images)

“Durante mi Primer Mandato, se desempeñó como Copresidente del Consejo del Presidente sobre Deportes, Fitness y Nutrición. Herschel ha viajado a más de 400 instalaciones militares en todo el mundo, eliminando el estigma en torno a la salud mental”, agregó Trump. “Representó a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 como miembro del equipo de bobsleigh de los EE. UU.”

“¡Felicidades Herschel! ¡Harás que Georgia, y nuestra nación entera, se sientan orgullosos, porque sabemos que siempre pondrás a ESTADOS UNIDOS PRIMERO!”

Trump siguió su publicación sobre Walker para anunciar a Nicole McGraw como su elección para embajadora de los EE. UU. en Croacia. El presidente electo describió a McGraw como una “filántropa, empresaria y coleccionista de arte de renombre mundial”.

El ex corredor de la NFL y ex candidato republicano al Senado de los EE. UU. Herschel Walker se dirige a la multitud en un mitin del candidato presidencial republicano y ex presidente Donald Trump en el Atrium Health Ampitheater el 3 de noviembre de 2024 en Macon, Georgia. (John Moore/Getty Images)

“Nicole ha acercado el arte fino a la gente a través de su trabajo liderando CANVAS Art Charities, y ha recaudado millones de dólares para niños descuidados y abusados como miembro de la junta directiva de Place of Hope”, escribió Trump. “Es graduada de la Universidad Metodista del Sur con una Licenciatura en Historia del Arte y Arte de Estudio. ¡Felicidades Nicole!”

Después de hacer las nominaciones, Trump terminó con una nota advirtiendo a los senadores republicanos que no hagan tratos con demócratas para “acelerar” las nominaciones este mes.

El nominado republicano a la presidencia, el ex presidente Donald Trump, llega a un mitin de campaña en el Santander Arena, el lunes, 4 de noviembre de 2024, en Reading, Pa. (AP Photo/Evan Vucci)

“A todos los senadores republicanos: NO HAY TRATO CON LOS DEMÓCRATAS PARA ACELERAR LAS NOMINACIONES AL FINAL DE ESTE CONGRESO”, escribió Trump. “Gané el mandato más grande en 129 años. Haré mis nombramientos de Personas Muy Cualificadas en enero cuando jure el cargo”.

