Herramientas de IA para negocios, todo en un solo lugar, con suscripción de por vida a AI MagicX

Con la cantidad de herramientas de IA disponibles, el problema no es encontrar una que haga el trabajo. El verdadero problema es encontrar la mejor opción para tu presupuesto. Es posible que puedas encontrar herramientas de IA independientes como ChatGPT o Dall-E para generar copias, crear logotipos, construir historias y más, pero AI MagicX lo hace todo bajo una suscripción, y solo tienes que pagarlo una vez. Eso lo convierte en un conjunto perfecto de herramientas de IA para empresas.

Esta robusta plataforma de IA incluye herramientas para diseñar logotipos, generar arte, crear chatbots, escribir artículos y crear historias. Incluso hay un editor de documentos. Y por tiempo limitado, puedes obtener una suscripción de por vida en oferta por solo $65 con el código MAGIC35 (habitualmente $972).

¿Por qué elegir esto en lugar de ChatGPT y Dall-E?

Todo el mundo está metido en la IA en estos días, incluso Apple. Pero no todas las herramientas de IA ofrecen todo lo que necesitas en un solo lugar, y ciertamente no por un único pago. AI MagicX te convierte en un equipo creativo de uno solo, con herramientas para agilizar cada aspecto del proceso de creación de contenidos. Dueños de negocios, no necesitas un gran equipo para crear la identidad de tu marca, llenar tus páginas de destino con copias y poblar tu sitio con imágenes llamativas. ¡Esta herramienta de IA puede hacerlo todo!

Como la mayoría de las herramientas de IA, esta suscripción de AI MagicX no incluye creaciones de IA ilimitadas. Sin embargo, obtienes bastante cada mes. Tu suscripción incluye:

Palabras MagicX ilimitadas

250 imágenes MagicX

250 logotipos MagicX

100 mensajes premium de chatbot

Crea todo lo que tu negocio necesita con estas herramientas de IA

Cuando creas contenido con AI MagicX, puedes dejar que tu creatividad sea la guía, incluso si la IA hace todo el trabajo. Al generar imágenes, puedes seleccionar un estilo de imagen y propósito, y proporcionar una descripción de lo que quieres ver. De manera similar, puedes guiar el proceso de diseño del logotipo proporcionando una descripción, seleccionando un estilo de logotipo similar y proporcionando una paleta de colores.

Con tu suscripción de por vida, puedes acceder a AI MagicX en hasta 999 dispositivos. Eso significa que las personas pueden usarlo en todos sus dispositivos personales. Y los propietarios de negocios pueden compartir estas herramientas de IA en toda su organización. Todo lo que necesitas para acceder a tu conjunto de herramientas de IA es cualquier navegador moderno en móviles o computadoras de escritorio. Las actualizaciones están incluidas.

Paga una vez por un conjunto de herramientas de IA para propietarios de negocios e individuos

Consolida tus herramientas de IA en una sola plataforma. Obtén una suscripción de por vida a AI MagicX por $65 con el código MAGIC35 (habitualmente $972). Es un grupo fantástico de herramientas de IA tanto para propietarios de negocios como para individuos. Y obtienes una licencia comercial para tus creaciones de IA.

La rebaja de precios finaliza a las 11:59 p.m. Pacífico el 9 de febrero de 2025.

Compra en: Cult of Mac Deals

Los precios están sujetos a cambios. Todas las ventas son manejadas por StackSocial, nuestro socio que gestiona Cult of Mac Deals. Para soporte al cliente, por favor envía un email directamente a StackSocial. Originalmente publicamos esta oferta sobre las herramientas de IA AI MagicX para empresas el 17 de julio de 2024.