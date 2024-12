Herramienta de IA todo en uno 1minAI cuesta solo $30 de por vida.

Encontrar buenas herramientas de inteligencia artificial no es el problema. Incluso la versión gratuita de ChatGPT puede hacer mucho. La verdadera frustración es que si quieres buenos resultados para generar texto, crear imágenes, transcribir texto y hacer una miríada de otras tareas de inteligencia artificial, a menudo necesitas una gran cantidad de suscripciones, y esos costos se suman. La alternativa es obtener una herramienta todo en uno que reúna los mejores modelos de inteligencia artificial en una interfaz. Ingresa a 1minAI.

Los principales beneficios de 1minAI son organizativos y financieros. Te brinda acceso a ChatGPT, Gemini Pro, Llama, Mistral AI y más. Por lo tanto, obtienes todas tus herramientas de inteligencia artificial en un solo lugar, y no necesitas pagar una suscripción por separado para cada una. En este momento, puedes obtener una suscripción de por vida a 1minAI por solo $29.97.

Esta herramienta de inteligencia artificial todo en uno ha demostrado ser increíblemente popular entre los clientes de Cult of Mac Deals. Pero este precio no durará para siempre.

Si ChatGPT, Stability AI y Google AI se unieran

1minAI no solo crea un tipo de contenido. Es como tu propio cuchillo suizo de inteligencia artificial, con herramientas para escribir, generar imágenes, grabar audio e incluso editar videos.

¿Necesitas un nuevo texto? ¿Qué tal una investigación de SEO, también? Normalmente podrías recurrir a ChatGPT, y aún puedes. De hecho, con 1minAI, puedes usar GPT-4, GPT-4 Turbo y GPT-4o. ¿No estás satisfecho con los resultados? Haz pasar tu instrucción a través de alguno de los otros servicios en esta herramienta todo en uno de inteligencia artificial. Puedes usarlos para investigación de palabras clave, escritura, resumir e incluso reescribir. Es como tener tu propio equipo creativo, y no se detiene en la generación de texto.

También puedes usar 1minAI para generar imágenes, transcribir audio y convertir texto a voz (o voz a texto). Incluso puede resumir el contenido de un archivo PDF. Ahora, en lugar de hojear documentos por ti mismo, la inteligencia artificial puede darte los puntos destacados. También puede responder preguntas y traducir texto en un PDF.

¿Cuántos créditos de inteligencia artificial obtienes?

La única limitación de esta herramienta de inteligencia artificial es que no puedes generar contenido interminablemente. Tu suscripción de por vida a 1minAI te otorga 15,000 créditos de inteligencia artificial cuando inicias sesión diariamente, hasta un total de 450,000 por mes. En la práctica, eso significa que cada mes puedes:

Generar hasta 362,500 palabras.

Investigar hasta 1,933 palabras clave de SEO.

Generar hasta 386 imágenes.

Eliminar hasta 24 fondos.

Generar texto a voz de hasta 120,833 caracteres.

Transcribir hasta 4,833 segundos de audio.

Un gran beneficio es que tus créditos no se pierden si no los usas. Entonces, si estás de vacaciones, no estás perdiendo dinero porque no estás generando una publicación en el blog todos los días.

Ahorra en 1minAI, una herramienta todo en uno de inteligencia artificial que es fácil de usar

Obtén una suscripción de por vida a 1minAI por $29.97. Eso es un 87% de descuento sobre el precio regular de $234. La oferta finaliza a las 11:59 p.m. Pacífico el 12 de diciembre.

