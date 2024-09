Hermano mayor de Tim Walz ‘100% opuesto a toda su ideología’, cree que el candidato a vicepresidente no es el tipo de persona que debería tomar decisiones sobre el futuro de los Estados Unidos.

El candidato a vicepresidente demócrata Tim Walz no es el “tipo de personaje” que debería tomar decisiones sobre el futuro de Estados Unidos, advirtió su hermano mayor en una serie de comentarios condenatorios en Facebook esta semana. Demócrata

"Estoy 100% en contra de toda su ideología", declaró Jeff Walz el viernes por la noche sobre el gobernador de Minnesota de extrema izquierda y compañero de fórmula de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris.

Y tiene tan poca fe en su hermano menor, Jeff Walz está considerando públicamente respaldar la candidatura presidencial del ex presidente Trump, le dijo a un usuario de Facebook que le instó a "Subir al escenario con el presidente Trump y respaldarlo".

"¡He pensado mucho en hacer algo así! Estoy dividido entre eso y simplemente mantener a mi familia al margen", escribió el floridano de 67 años en una respuesta que obtuvo 449 me gusta. "Las historias que podría contar. No es el tipo de personaje que quieres tomando decisiones sobre tu futuro", añadió más tarde.

Además de Jeff, Tim Walz, de 60 años, tiene una hermana, Sandy Dietrich, de 63, que vive en Nebraska, donde creció el clan Walz. Otro hermano, Craig Walz, de 44 años, falleció cuando un árbol cayó sobre él durante una tormenta que azotó un camping de Minnesota en 2016.

Jeff y Tim Walz no han hablado en ocho años, escribió Jeff Walz. Y el gobernador, que ha tergiversado detalles de su carrera militar y que retrasó llamar a la Guardia Nacional incluso cuando su estado ardía durante los disturbios de George Floyd, ni siquiera se molestó en informar a su hermano mayor que fue elegido como compañero de fórmula de Harris.